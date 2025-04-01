В Казахстане открыто крупное месторождение редкоземельных металлов

Общие прогнозные ресурсы участка Жана Казахстан (Новый Казахстан) оцениваются более чем в 20 миллионов тонн с залеганием на глубине до 300 метров. Среднее содержание редкоземельных металлов составляет 700 грамм на тонну.

В центральной части Казахстана открыто месторождение редкоземельных металлов, сообщило Министерство промышленности и строительства страны.

«Пробы, отобранные из рудных интервалов, содержат повышенную концентрацию практически всех редкоземельных элементов с преобладанием неодима, церия, лантана и иттрия», - сказал главный геолог Центргеолсъемка Максим Клочков.

О том, кто именно и когда начнет разработку участка, министерство не сообщило.

Интерес к редкоземельным металлам в мире вырос на фоне желания нового президента США Дональда Трампа заключить сделку с Киевом по полезным ископаемым.