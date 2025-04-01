USD 1.7000
EUR 1.8346
RUB 2.0118
Подписаться на уведомления
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Новость дня
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет

В Казахстане открыто крупное месторождение редкоземельных металлов

16:16 612

В центральной части Казахстана открыто месторождение редкоземельных металлов, сообщило Министерство промышленности и строительства страны.

Общие прогнозные ресурсы участка Жана Казахстан (Новый Казахстан) оцениваются более чем в 20 миллионов тонн с залеганием на глубине до 300 метров. Среднее содержание редкоземельных металлов составляет 700 грамм на тонну.

«Пробы, отобранные из рудных интервалов, содержат повышенную концентрацию практически всех редкоземельных элементов с преобладанием неодима, церия, лантана и иттрия», - сказал главный геолог Центргеолсъемка Максим Клочков.

О том, кто именно и когда начнет разработку участка, министерство не сообщило.

Интерес к редкоземельным металлам в мире вырос на фоне желания нового президента США Дональда Трампа заключить сделку с Киевом по полезным ископаемым.

Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 1320
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
14:34 1395
Встреча первых леди Азербайджана и Германии
Встреча первых леди Азербайджана и Германии фото
14:35 2424
Забастовка таксистов в Баку
Забастовка таксистов в Баку
13:46 4816
«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:43 8144
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора фото
13:55 1302
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет фото; обновлено 13:29
13:29 8194
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:28 4436
Штайнмайер поделился кадрами из Баку
Штайнмайер поделился кадрами из Баку видео
13:24 3362
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии обновлено 13:16
13:16 3497
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
13:03 704

ЭТО ВАЖНО

Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 1320
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
14:34 1395
Встреча первых леди Азербайджана и Германии
Встреча первых леди Азербайджана и Германии фото
14:35 2424
Забастовка таксистов в Баку
Забастовка таксистов в Баку
13:46 4816
«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:43 8144
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора фото
13:55 1302
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет фото; обновлено 13:29
13:29 8194
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:28 4436
Штайнмайер поделился кадрами из Баку
Штайнмайер поделился кадрами из Баку видео
13:24 3362
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии обновлено 13:16
13:16 3497
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
13:03 704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться