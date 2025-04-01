USD 1.7000
EUR 1.8346
RUB 2.0118
Подписаться на уведомления
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Новость дня
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет

Ядерный тупик: США и Иран на грани кризиса

16:21 481

США внимательно изучают инициативу Ирана о проведении переговоров по ядерной программе через посредников, одновременно наращивая военное присутствие на Ближнем Востоке на случай, если президент Дональд Трамп примет решение о военном ударе по исламской республике. Об этом порталу Axios сообщили американские чиновники.

«После обмена письмами мы анализируем возможные шаги для начала диалога и укрепления доверия с иранской стороной», — сказали источники издания.

По данным портала, в Белом доме идут споры между двумя лагерями: одни считают, что соглашение с Ираном возможно и выступают за переговоры, другие же уверены, что это бесполезная трата времени, и настаивают на нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

Как отмечает Axios, параллельно Пентагон активно усиливает свои позиции на Ближнем Востоке. Если Трамп решит, что срок для переговоров истек, он может реализовать угрозу «масштабной бомбардировки» иранской ядерной инфраструктуры в случае отказа Тегерана от уступок.

Чиновники также отметили, что администрация Трампа предпочла бы прямые переговоры без посредников как более эффективный путь, однако не отвергает предложенный Ираном формат и готова согласиться на посредничество Омана, как это уже происходило ранее.

Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 1320
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
14:34 1395
Встреча первых леди Азербайджана и Германии
Встреча первых леди Азербайджана и Германии фото
14:35 2426
Забастовка таксистов в Баку
Забастовка таксистов в Баку
13:46 4818
«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:43 8144
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора фото
13:55 1303
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет фото; обновлено 13:29
13:29 8194
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:28 4437
Штайнмайер поделился кадрами из Баку
Штайнмайер поделился кадрами из Баку видео
13:24 3362
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии обновлено 13:16
13:16 3497
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
13:03 704

ЭТО ВАЖНО

Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 1320
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
14:34 1395
Встреча первых леди Азербайджана и Германии
Встреча первых леди Азербайджана и Германии фото
14:35 2426
Забастовка таксистов в Баку
Забастовка таксистов в Баку
13:46 4818
«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:43 8144
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора фото
13:55 1303
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет фото; обновлено 13:29
13:29 8194
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:28 4437
Штайнмайер поделился кадрами из Баку
Штайнмайер поделился кадрами из Баку видео
13:24 3362
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии обновлено 13:16
13:16 3497
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
13:03 704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться