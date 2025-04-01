Ядерный тупик: США и Иран на грани кризиса

США внимательно изучают инициативу Ирана о проведении переговоров по ядерной программе через посредников, одновременно наращивая военное присутствие на Ближнем Востоке на случай, если президент Дональд Трамп примет решение о военном ударе по исламской республике. Об этом порталу Axios сообщили американские чиновники.

«После обмена письмами мы анализируем возможные шаги для начала диалога и укрепления доверия с иранской стороной», — сказали источники издания.

По данным портала, в Белом доме идут споры между двумя лагерями: одни считают, что соглашение с Ираном возможно и выступают за переговоры, другие же уверены, что это бесполезная трата времени, и настаивают на нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

Как отмечает Axios, параллельно Пентагон активно усиливает свои позиции на Ближнем Востоке. Если Трамп решит, что срок для переговоров истек, он может реализовать угрозу «масштабной бомбардировки» иранской ядерной инфраструктуры в случае отказа Тегерана от уступок.

Чиновники также отметили, что администрация Трампа предпочла бы прямые переговоры без посредников как более эффективный путь, однако не отвергает предложенный Ираном формат и готова согласиться на посредничество Омана, как это уже происходило ранее.