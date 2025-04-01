США отправили бомбардировщики B-2 в ответ на угрозы Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился усилить военный потенциал на Ближнем Востоке, передислоцировав шесть стратегических бомбардировщиков B-2 на базу Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Reuters.

B-2 имеют стелс-технологии и способны нести самые тяжелые американские бомбы и ядерное оружие. По оценкам экспертов, такое перемещение бомбардировщиков ставит их в идеальную позицию для операций на Ближнем Востоке.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США примут решительные меры, если Иран или его сторонники угрожают американским интересам в регионе. В дополнение к бомбардировщикам США в регионе будут два авианосца.