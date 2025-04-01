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США отправили бомбардировщики B-2 в ответ на угрозы Ирана

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16:32 405

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился усилить военный потенциал на Ближнем Востоке, передислоцировав шесть стратегических бомбардировщиков B-2 на базу Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Reuters.

B-2 имеют стелс-технологии и способны нести самые тяжелые американские бомбы и ядерное оружие. По оценкам экспертов, такое перемещение бомбардировщиков ставит их в идеальную позицию для операций на Ближнем Востоке.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США примут решительные меры, если Иран или его сторонники угрожают американским интересам в регионе. В дополнение к бомбардировщикам США в регионе будут два авианосца.

B-2 способен нести самую мощную американскую бомбу – GBU-57 Massive Ordnance Penetrator весом 13,6 тонны. Это оружие, по мнению экспертов, может быть использовано для нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

На вооружении ВВС США есть только 20 бомбардировщиков B-2, поэтому они обычно используются экономно.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если Тегеран не согласится с США по ядерной программе. В ответ Иран привел в боевую готовность свои ракеты, а аятолла Али Хаменеи пообещал сильный удар, если Трамп выполнит свои угрозы.

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