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В Азербайджане уничтожили тонны некачественного мяса

16:37 310

В рамках контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Агентства пищевой безопасности, были взяты пробы из ряда партий мясной продукции, импортированных в Азербайджан, и в них обнаружены несоответствия.

В связи с выявленным фактом было принято решение о вывозе продукции за пределы таможенной территории, ее уничтожении или утилизации.

Ниже приведены продукты, в которых выявлены несоответствия:

Наименование товара

Вес

Страна происхождения

Импортер

Несоответствие

1

Замороженная говядина

20 т.

Украина

Gourment MMC

Непригодно к потреблению

2

Замороженная говядина

20 т.

Украина

Azer Land MMC

Непригодно к потреблению

3

Замороженная говядина

20 т.

Украина

Halal Food MMC

Непригодно к потреблению

4

Замороженная говядина

30 т.

Украина

Qafqaz Konserv Zavodu MMC

Непригодно к потреблению

5

Замороженная говядина

20 т.

Украина

Qafqaz Konserv Zavodu MMC

Паразитарное заражение

6

Замороженная говядина

6.18 т.

Украина

Hereti Bottling Company MMC

Непригодно к потреблению

7

Замороженная говядина

0.55 т.

Беларусь

Halal Food MMC

Непригодно к потреблению

8

Замороженная говядина

5.06 т.

Бразилия

M & T LTD firması

Непригодно к потреблению

9

Замороженная свинина

22.08 т.

Россия

Universal-SVS MMC

Непригодно к потреблению

10

Замороженная баранина

8.2 т.

Монголия

Eleven Group MMC

Непригодно к потреблению

11

Замороженная курица

20.4 т.

Украина

HRT Group MMC

Сальмонелла

12

Копченое рыбное филе

0.264 т.

Беларусь

Food Fish MMC

Листериоз
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