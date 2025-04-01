В Азербайджане уничтожили тонны некачественного мяса

В рамках контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Агентства пищевой безопасности, были взяты пробы из ряда партий мясной продукции, импортированных в Азербайджан, и в них обнаружены несоответствия.

В связи с выявленным фактом было принято решение о вывозе продукции за пределы таможенной территории, ее уничтожении или утилизации.

Ниже приведены продукты, в которых выявлены несоответствия: