В Азербайджане уничтожили тонны некачественного мяса
В рамках контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Агентства пищевой безопасности, были взяты пробы из ряда партий мясной продукции, импортированных в Азербайджан, и в них обнаружены несоответствия.
В связи с выявленным фактом было принято решение о вывозе продукции за пределы таможенной территории, ее уничтожении или утилизации.
Ниже приведены продукты, в которых выявлены несоответствия:
|
№
|
Наименование товара
|
Вес
|
Страна происхождения
|
Импортер
|
Несоответствие
|
1
|
Замороженная говядина
|
20 т.
|
Украина
|
Gourment MMC
|
Непригодно к потреблению
|
2
|
Замороженная говядина
|
20 т.
|
Украина
|
Azer Land MMC
|
Непригодно к потреблению
|
3
|
Замороженная говядина
|
20 т.
|
Украина
|
Halal Food MMC
|
Непригодно к потреблению
|
4
|
Замороженная говядина
|
30 т.
|
Украина
|
Qafqaz Konserv Zavodu MMC
|
Непригодно к потреблению
|
5
|
Замороженная говядина
|
20 т.
|
Украина
|
Qafqaz Konserv Zavodu MMC
|
Паразитарное заражение
|
6
|
Замороженная говядина
|
6.18 т.
|
Украина
|
Hereti Bottling Company MMC
|
Непригодно к потреблению
|
7
|
Замороженная говядина
|
0.55 т.
|
Беларусь
|
Halal Food MMC
|
Непригодно к потреблению
|
8
|
Замороженная говядина
|
5.06 т.
|
Бразилия
|
M & T LTD firması
|
Непригодно к потреблению
|
9
|
Замороженная свинина
|
22.08 т.
|
Россия
|
Universal-SVS MMC
|
Непригодно к потреблению
|
10
|
Замороженная баранина
|
8.2 т.
|
Монголия
|
Eleven Group MMC
|
Непригодно к потреблению
|
11
|
Замороженная курица
|
20.4 т.
|
Украина
|
HRT Group MMC
|
Сальмонелла
|
12
|
Копченое рыбное филе
|
0.264 т.
|
Беларусь
|
Food Fish MMC
|
Листериоз