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У Зеленского высказались о президентских выборах

16:52 1355

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что офис начал подготовку к президентским выборам.

«Никакой подготовки к выборам нет. Утверждать, что 8 или 9 мая военное положение будет отменено, а через полгода состоятся выборы, немного сложно, мягко говоря», - сказал Подоляк.

Накануне издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщила, что Офис президента Украины начал подготовку к выборам главы государства. В публикации отмечается, что украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет заключено до начала мая, но и не исключают этого.

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