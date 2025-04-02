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В Турции призыв оппозиции назвали «экономическим саботажем»

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В правительстве Турции осуждают призывы оппозиции отказаться от покупок в магазинах и заведениях общепита на один день. Об этом заявил министр таможни и торговли Турции Омер Болат. Назвав действия оппозиции попыткой «экономического саботажа», он предупредил об угрозе экономической стабильности.

«Я бы хотел обратиться к нашим гражданам. Если у вас есть какие-либо планы на покупки на сегодня, завтра, послезавтра или в ближайшие дни, мы настоятельно рекомендуем вам совершать покупки и вести свой бизнес сегодня», — сказал Болат в интервью турецкому государственному каналу TRT.

Призывы к бойкоту «являются попыткой подорвать экономику и включают элементы недобросовестной торговли и конкуренции», добавил турецкий министр. Болат назвал усилия оппозиционеров «тщетными попытками».

Напомним, накануне лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озель призвал жителей Турции объявить 2 апреля экономический бойкот и ничего не покупать в этот день. Позже Главная прокуратура Стамбула объявила, что начала расследование по делу «о призывах к бойкоту» в социальных сетях, направленных на то, чтобы помешать определенной части населения заниматься экономической деятельностью, а также в отношении лиц, распространяющих эту риторику. В ответ на призывы к бойкоту представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил в соцсетях, что Озгюр Озель стал «тотальной угрозой для Турции».

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