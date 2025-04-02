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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

ВОЗ предупреждает о риске новой пандемии

17:04 1923

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны должны ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, поскольку новая пандемия может возникнуть в любой момент.

«Она может наступить через 20 лет, а может — завтра. Мы должны быть готовы», — отметил Гебрейесус, подчеркнув важность участия мирового сообщества в заключении соглашения ВОЗ о предотвращении пандемий.

Также он призвал к скоординированным усилиям в ответ на актуальные угрозы.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рассматривает возможность сокращения масштабов своей работы и численности сотрудников, включая высшее руководство.

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