ВОЗ предупреждает о риске новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны должны ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, поскольку новая пандемия может возникнуть в любой момент.

«Она может наступить через 20 лет, а может — завтра. Мы должны быть готовы», — отметил Гебрейесус, подчеркнув важность участия мирового сообщества в заключении соглашения ВОЗ о предотвращении пандемий.

Также он призвал к скоординированным усилиям в ответ на актуальные угрозы.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рассматривает возможность сокращения масштабов своей работы и численности сотрудников, включая высшее руководство.