Венгрия выходит из МУС

Это решение было принято несколько недель назад, но правительство ждало реакции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

На закрытой встрече с послами министр юстиции Венгрии Бенце Тужон заявил, что страна выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщает "Радио Свобода".

По словам источника Szabad Europa, после того как Трамп 5 февраля заявил о введении санкций против МУС в связи с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, венгерское правительство восприняло это как сигнал для действия.

Процедура выхода будет включать внесение проекта резолюции в парламент, и если он будет принят большинством голосов, выход из МУС будет официально инициирован.

Европейская комиссия подтвердила, что получила информацию о намерении Венгрии выйти из МУС, однако не получила официального уведомления от венгерского правительства.