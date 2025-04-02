Венгрия выходит из МУС
На закрытой встрече с послами министр юстиции Венгрии Бенце Тужон заявил, что страна выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщает "Радио Свобода".
Это решение было принято несколько недель назад, но правительство ждало реакции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
По словам источника Szabad Europa, после того как Трамп 5 февраля заявил о введении санкций против МУС в связи с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, венгерское правительство восприняло это как сигнал для действия.
Процедура выхода будет включать внесение проекта резолюции в парламент, и если он будет принят большинством голосов, выход из МУС будет официально инициирован.
Европейская комиссия подтвердила, что получила информацию о намерении Венгрии выйти из МУС, однако не получила официального уведомления от венгерского правительства.