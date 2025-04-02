Президент Германии о немецких крестьянах в Азербайджане

«Мы можем вспомнить, как впервые здесь, в Азербайджане, поселились швабские крестьяне, которые создали традиции виноделия. Они участвовали в развитии сельского хозяйства. Конечно, они также сыграли значительную роль в индустриализации. Германские организации и крупные компании принимали участие в развитии промышленности, добыче меди и создании электросети. В Азербайджане проживало много немцев.

Я вспоминаю об этом потому, что важно знать долгую историю наших отношений, эти отношения между Германией и Азербайджаном существуют уже давно. Я очень рад, что в Азербайджане есть большой интерес к немецкому языку и образованию в Германии. Азербайджанская молодежь проявляет большой интерес к получению образования в Германии, и я считаю, что нам следует расширять наши связи именно в сфере научного сотрудничества.

Я очень доволен этим обменом. Рад, что мы всегда могли открыто говорить друг с другом. Мы смогли открыто говорить на темы, по которым у нас общее мнение, но также и на темы, по которым наши позиции расходятся. И в наших продолжительных беседах обе стороны могли открыто говорить друг с другом и вести искренние беседы. Мы живем в таком мире, где стремительно происходят драматические изменения.

Нас объединяет и то, что мы заинтересованы в сохранении международного правопорядка, в том, чтобы в мире работали правила, и мы не хотим оставить будущим поколениям мир без правил», - сказал Штайнмайер.