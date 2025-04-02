Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет

В эти минуты на стадионе «Лив Бона Деа Арена» в Мярдакяне проходит первый полуфинальный матч Кубка Азербайджана по футболу между «Араз-Нахчываном» и «Карабахом».

Со счетом 1:0 ведет нахчыванская команда. Гол был забит с пенальти на 28-й минуте. Отличился Фелипе Сантос.

11-метровый удар был назначен за нарушение, которое совершил Яссин Бензиа. Он ударил по ноге футболиста «Араз-Нахчывана» Иссуфа Паро. После просмотра видеозаписи главный арбитр Эльчин Масиев назначил пенальти.