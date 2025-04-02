USD 1.7000
EUR 1.8346
RUB 2.0118
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет

ВИДЕО
Отдел спорта
18:46 2049

В эти минуты на стадионе «Лив Бона Деа Арена» в Мярдакяне  проходит первый полуфинальный матч Кубка Азербайджана по футболу между «Араз-Нахчываном» и «Карабахом».

Со счетом 1:0 ведет нахчыванская команда. Гол был забит с пенальти на 28-й минуте. Отличился Фелипе Сантос. 

11-метровый удар был назначен за нарушение, которое совершил Яссин Бензиа. Он ударил по ноге футболиста «Араз-Нахчывана» Иссуфа Паро. После просмотра видеозаписи главный арбитр Эльчин Масиев назначил пенальти.

Решение о назначении 11-метрового вывело из себя главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Рулевой агдамцев разозлился настолько, что разнес ногой планшет, который был у него в руках.

Мирные украинцы продолжают гибнуть
Мирные украинцы продолжают гибнуть ВИДЕО
19:09 688
Обвиняемый по делу Toplum TV вступил в спор с судьей
Обвиняемый по делу Toplum TV вступил в спор с судьей
18:54 1169
Один мошенник обвиняет другого
Один мошенник обвиняет другого хотя оба называются стройбаронами
18:38 1346
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет ВИДЕО
18:46 2050
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами три арабские страны отказались участвовать в этом плане
17:25 4038
Президент Германии о немецких крестьянах в Азербайджане
Президент Германии о немецких крестьянах в Азербайджане
18:14 2101
Али Нагиев: Попытки дестабилизации в Азербайджане и впредь будут пресекаться
Али Нагиев: Попытки дестабилизации в Азербайджане и впредь будут пресекаться фото
17:45 1980
Важная встреча в Белом доме
Важная встреча в Белом доме обновлено
17:28 5096
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина?
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина? наш обзор
14:20 7834
В Турции призыв оппозиции назвали «экономическим саботажем»
В Турции призыв оппозиции назвали «экономическим саботажем»
16:55 1562
Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 2038

ЭТО ВАЖНО

Мирные украинцы продолжают гибнуть
Мирные украинцы продолжают гибнуть ВИДЕО
19:09 688
Обвиняемый по делу Toplum TV вступил в спор с судьей
Обвиняемый по делу Toplum TV вступил в спор с судьей
18:54 1169
Один мошенник обвиняет другого
Один мошенник обвиняет другого хотя оба называются стройбаронами
18:38 1346
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет ВИДЕО
18:46 2050
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами три арабские страны отказались участвовать в этом плане
17:25 4038
Президент Германии о немецких крестьянах в Азербайджане
Президент Германии о немецких крестьянах в Азербайджане
18:14 2101
Али Нагиев: Попытки дестабилизации в Азербайджане и впредь будут пресекаться
Али Нагиев: Попытки дестабилизации в Азербайджане и впредь будут пресекаться фото
17:45 1980
Важная встреча в Белом доме
Важная встреча в Белом доме обновлено
17:28 5096
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина?
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина? наш обзор
14:20 7834
В Турции призыв оппозиции назвали «экономическим саботажем»
В Турции призыв оппозиции назвали «экономическим саботажем»
16:55 1562
Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 2038
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться