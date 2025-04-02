Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
В эти минуты на стадионе «Лив Бона Деа Арена» в Мярдакяне проходит первый полуфинальный матч Кубка Азербайджана по футболу между «Араз-Нахчываном» и «Карабахом».
Со счетом 1:0 ведет нахчыванская команда. Гол был забит с пенальти на 28-й минуте. Отличился Фелипе Сантос.
11-метровый удар был назначен за нарушение, которое совершил Яссин Бензиа. Он ударил по ноге футболиста «Араз-Нахчывана» Иссуфа Паро. После просмотра видеозаписи главный арбитр Эльчин Масиев назначил пенальти.
Решение о назначении 11-метрового вывело из себя главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Рулевой агдамцев разозлился настолько, что разнес ногой планшет, который был у него в руках.