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Один мошенник обвиняет другого

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18:38 1347

На известного в Азербайджане строительного магната, владельца ЖСК Şərur Исфандияра Ахундова, более известного как Шарурлу Исфандияр, подали в суд. Как сообщает корреспондент haqqin.az, иск против Ахундова подал предприниматель, глава ЖСК Proqress 2016 Эмиль Самандаров.

Исфандияр Ахундов

Отметим, что Самандаров был арестован в 2022 году: в настоящее время его дело рассматривается в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям.

Адвокат Самандарова, Асим Аббасов, заявил haqqin.az, что в одном из интервью Шaрурлу Исфандияр назвал его подзащитного «мошенником». Конкретная цитата звучала так: «Я вам скажу, что глава Proqress 2016 Эмиль обманул множество людей, сейчас он отбывает наказание».

Защитник считает, что подобные высказывания унижают честь и достоинство его клиента, в отношении которого еще не вынесен приговор. По этой причине против Ахундова подана жалоба по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса. Сторона, подавшая жалобу, требует наказать бизнесмена в пределах санкций, предусмотренных данными статьями, включая лишение свободы.

Иск в отношении Шарурлу Исфандияра будет рассматриваться в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Тагиева. Заседание назначено на 8 апреля.

Согласно Уголовному кодексу, статьи 147.2 и 148 предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, условного осуждения, штрафа или исправительных работ.

Напомним, что недавние высказывания Шарурлу Исфандияра вызвали широкий общественный резонанс. В частности, он заявил: «Я не знаю букв, не умею писать. Я просто пастух. Но ученые работают, а деньги идут».

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