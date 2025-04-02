Обвиняемый по делу Toplum TV вступил в спор с судьей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу соучредителей Toplum TV Акифа Гурбанова, медиаэксперта Алескера Ахмедоглу (Мамедли), основателя платформы «III Республика» Руслана Иззетли, а также Рамиля Бабаева, Али Зейналова, Мушвига Джаббарова, Илькина Амрахова, Фарида Исмаилова и Эльмира Аббасова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе заседания под председательством судьи Азера Тагиева стало известно, что адвокат обвиняемого Акифа Гурбанова, Фуад Агаев, направил в суд письмо с просьбой отложить заседание на две недели для ознакомления с материалами дела.

Соучредитель платформы «III Республика» Акиф Гурбанов стал утверждать, что не верит в независимость суда. Судья ответил, что «никакого давления не может быть, и подобные ситуации исключены».

Медиаэксперт Алескер Мамедли сообщил, что за время пребывания под арестом его состояние здоровья ухудшилось, и ему требуется срочная операция. Адвокат Мамедли, Фахреддин Мехтиев, подтвердил ухудшение состояния здоровья своего подзащитного и призвал рассмотреть вопрос о переводе его под домашний арест:

«…Его болезнь обострилась. В области горла выявлена опухоль, у него нестабильное артериальное давление, состояние критическое, возникли серьезные осложнения… Если суд будет отложен, что тогда? По крайней мере, необходимо изменить меру пресечения…».

Другие адвокаты также подали ходатайства о переводе их подзащитных под домашний арест. Суд отказал в удовлетворении ходатайств на данном этапе. Подготовительное заседание отложено до 24 апреля.

Напомним, что 6 марта прошлого года Министерство внутренних дел провело операцию в офисе интернет-телевидения Toplum TV и по другим адресам. В отношении соучредителей Toplum TV Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), сотрудников канала и основателя платформы «III Республика» Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Позже обвиняемым были предъявлены дополнительные обвинения по статьям 162-1.1, 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 213.2.1 Уголовного кодекса.