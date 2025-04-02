Мирные украинцы продолжают гибнуть

Российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами, погибли, по одним данным, три, по другим – четыре человека.

«Ракетная атака. Баллистика. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выходы», - сообщил в соцсетях глава Совета обороны города Александр Вилкул.

В свою очередь руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Телеграм уточнил, что российская армия атаковала одно из предприятий.

«Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем. Еще продолжается опасность», - отметил чиновник.

Чуть позже Лысак добавил, что погибли по крайней мере три человека. Также есть раненый. На месте удара вспыхнул пожар.