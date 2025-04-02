Кувейт теперь публично дал обещание Ирану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду днем провел телефонный разговор с эмиром Кувейта Навафом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает Mehr.

В ходе телефонного разговора Ас-Сабах подтвердил, что его страна ценит свои дружественные отношения с Тегераном, и подчеркнул, что Кувейт не допускает и никогда не допустит совершения со своей территории какого-либо акта агрессии против другой страны, поскольку эта позиция «глубоко закреплена в конституции и останется неизменной при любых обстоятельствах».

Как сообщал израильский телеканал i24NEWS, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт отказались предоставлять свои авиабазы для возможных атак на Иран. В понедельник утром три страны Персидского залива тайно уведомили Тегеран о том, что не позволят США начать военную операцию против Ирана с их территории. Источник также подтвердил, что Саудовская Аравия и Кувейт довели до сведения иранской стороны, что запрет распространяется не только на удары, но и на вспомогательные операции, включая дозаправку американских самолетов-заправщиков или разведывательных самолетов в ходе любых миссий, связанных с атакой.