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Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

К Европе задом, к Азии передом

19:41 265

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед двухдневной встречей министров иностранных дел Организации Североатлантического договора заявил, что у США нет планов выводить войска из Европы, хотя военные силы в регионе должны «активизироваться», поскольку Вашингтон больше внимания уделяет Азии, пишет агентство Bloomberg.

«Для США понятно, что со временем они хотят все больше и больше внимания уделять этой части мира, - сказал Рютте журналистам в Брюсселе. - Поэтому для Европы логично активизировать еще больше усилий».

При этом он повторил, что США «привержены НАТО».

Как передает Reuters, кроме того Рютте заявил, что союзники по НАТО обязались выделить более 20 миллиардов евро (21,65 миллиарда долларов) на военную поддержку Украины в течение первых трех месяцев текущего года.

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