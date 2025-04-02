Азербайджан выручает США с яйцами

Из-за бушующего в США птичьего гриппа возник дефицит куриных яиц, что привело к резкому росту цен на данный продукт. Дабы исправить ситуацию, администрация Дональда Трампа приняла меры по стимулированию импорта из зарубежных стран.

«Выручить» США, наряду с другими государствами вызвался и Азербайджан: сообщается, что с начала марта страна начала экспорт яиц в Соединенные Штаты.

Так, одна из крупнейших птицефабрик Азербайджана — «Giləzi Quşçuluq» — успешно прошла сертификацию в соответствии со стандартами США и получила лицензию на экспорт яиц в эту страну.