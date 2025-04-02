Азербайджан выручает США с яйцами
Из-за бушующего в США птичьего гриппа возник дефицит куриных яиц, что привело к резкому росту цен на данный продукт. Дабы исправить ситуацию, администрация Дональда Трампа приняла меры по стимулированию импорта из зарубежных стран.
«Выручить» США, наряду с другими государствами вызвался и Азербайджан: сообщается, что с начала марта страна начала экспорт яиц в Соединенные Штаты.
Так, одна из крупнейших птицефабрик Азербайджана — «Giləzi Quşçuluq» — успешно прошла сертификацию в соответствии со стандартами США и получила лицензию на экспорт яиц в эту страну.
Тем временем американская сеть ресторанов быстрого питания Church's Texas Chicken и Texas Chicken, специализирующаяся на жареной курице, объявила о планах выхода на азербайджанский рынок. В пресс-релизе сети говорится, что в ближайшее время планируется открыть 900 новых ресторанов по франчайзинговым договорам в Европе и за ее пределами, в том числе в Германии, Венгрии, Грузии и Азербайджане.
Church's Texas Chicken — американская сеть ресторанов быстрого питания, основанная Джорджем У. Черчем-старшим в апреле 1952 года в Сан-Антонио, штат Техас. Компания, штаб-квартира которой находится в Атланте (штат Джорджия), работает под брендами Texas Chicken и Church's Chicken в разных странах. Владеет сетью частная инвестиционная компания High Bluff Capital Partners.
«Мы переживаем колоссальный рост как на внутреннем, так и на международном уровне, и Европа играет ключевую роль в нашей стратегии расширения», — заявил генеральный директор Church's Texas Chicken и Texas Chicken Роланд Гонсалес. — «Европейский рынок стремительно развивается благодаря растущему спросу на удобные и быстрые обслуживаемые рестораны. Видим огромный потенциал в том, чтобы представить Texas Chicken новым гостям по всему континенту, и это только начало».
На сегодняшний день под брендами Church's Texas Chicken и Texas Chicken работает более 1400 точек в 22 странах. А общий объем продаж сети превышает 1,5 миллиарда долларов.