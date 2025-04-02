Трамп избавляется от Маска

Миллиардер Илон Маск в ближайшие недели сбавит политическую активность и вернется к управлению cвоим бизнесом. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал ближайшему окружению, пишет издание Politico.

Источники издания пояснили, что президент всё ещё доволен Маском и его работой. Скорее всего, миллиардер сохранит за собой роль неофициального советника, который будет время от времени появляться в Белом доме, уверен высокопоставленный чиновник администрации.

Собеседники Politico ожидают, что отход Маска от политических дел произойдёт к концу мая или началу июня, когда истечет заявленный срок его работы.

Вчера Трамп заявил, что департамент эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, «в определенный момент» прекратит свою работу.

«Я бы держал его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, вы знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он сделал хорошую работу», – сказал президент США о Маске и добавил, что «ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется обратно».