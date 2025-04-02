Путин отдает Аморянам «Газпром»
Президент России Владимир Путин разрешил братьям Вардану и Давиду Амарянам, владельцам ЗАО «Балчуг Капитал», выкупить акции «Газпрома», «Роснефти» и других российских компаний у американской банковской группы Goldman Sachs.
Также в списке акции «Интер РАО ЕЭС», «Новатэка», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Лукойла», НЛМК, «Ростелекома».
Для осуществления указанных операций компании не потребуются дополнительные разрешения согласно законодательству РФ.
Штаб-квартира «Балчуг Капитал» находится в столице Армении, Ереване. Под управлением фонда — активы на сумму более $2 млрд.
Давид Амарян ранее несколько лет работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог», основанной Рубеном Варданяном. Goldman Sachs — один из крупнейших инвестиционных банков в мире. В марте 2022 года, после начала СВО в Украине, банк свернул свою деятельность в РФ.