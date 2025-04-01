Последний несгибаемый революционер

Ровно пять лет назад, 30 марта 2020 года, скончался легендарный греческий революционер Манолис Глезос. Это было начало пандемии коронавируса, сотни тысяч греков хотели проститься с ним, но из-за карантинных ограничений в последний путь его смогли проводить лишь несколько человек. А с уходом Манолиса Глезоса завершился XX век — столетие дерзких революций и пламенных революционеров. В Греции десятилетиями бытует выражение: «Быть свободным, как Манолис Глезос». Поразительно, но так говорят о человеке, который был четырежды приговорен к смерти, просидел в тюрьме шестнадцать лет и долгие годы провел в изгнании.

«Все стрелы сломаны – я ими печь топлю…» - эти строки Владимира Высоцкого мог повторить и Манолис Глезос, ставший свидетелем того, как проиграли его идеи. XX век, которому он принадлежал, попрощался с нами еще раньше, а двадцать первый был уже не его эпохой. Шарль де Голль, генерал армии Франции, капитулировавшей перед гитлеровским вермахтом после всего четырех недель боев, назвал Глезоса «первым партизаном Европы». 31 мая 1941 года 19-летний коммунист Манолис Глезос вместе со своим другом Апостолосом (Лаки) Сантосом взобрался на афинский Акрополь и сорвал с флагштока нацистский штандарт со свастикой. Ненависть оккупантов была неописуемой. Позже Глезос скажет: «Это не было героизмом. Это было естественное поведение двух молодых греков в трагические для их Родины дни».

Объединенные в небольшие группы, молодые люди оказывали оккупантам разрозненное сопротивление — забрасывали немецкие машины гранатами, поджигали самолеты… И вскоре искры протеста полыхнули пламенем легендарного греческого Сопротивления. Коммунисты победили нацистов и контролировали 40 процентов территории Греции. Но после капитуляции Германии началась жестокая и долгая гражданская война. Коммунистические отряды, треть которых составляли девушки, уступили в боях вчерашним коллаборационистам, организованным британцами. Это стало еще одним примером горького поражения правого дела. В результате те, кто служил нацистам, получили власть, а антифашисты — могилы и тюрьмы. Манолис Глезос был одним из тех, кто не дал погаснуть пламени сопротивления… Не помню, когда я впервые услышал его имя. Но с детства в моей памяти остался эпизод из документального фильма «Сын Эллады». Один из его эпизодов запечатлел 1953 год. Манолису Глезосу зачитывают смертный приговор, а он… улыбается.

Точно также, с гвоздикой в руке и улыбкой на лице, встретил свой смертный приговор другой греческий коммунист, Никос Белояннис. Впечатленный его мужеством, Пабло Пикассо написал картину «Человек с гвоздикой», прославив на весь мир имя этого бесстрашного революционера, расстрелянного в 1952 году. Глезоса же спасла мощная международная кампания. Манолис неизменно был среди первых арестованных при любом режиме - во время гражданской войны, в годы реакции, при «черных полковниках»… И всякий раз от смертной казни его спасали международные протесты. Да, в те годы солидарность еще не была пустым словом, а гуманизм — только лишь красивым фасадом. Десятилетиями Глезос оставался живой легендой Греции. Марксисты, анархисты, маоисты — все уважали этого человека, первым поднявшего голос против нацистской оккупации и превратившего протест в действие.

В одном из интервью Глезос сказал о социализме в СССР: «Во время Октябрьской революции Ленин дал народам три обещания — прекратить войну, распределить землю и передать власть Советам. Первые два выполнили, третье — нет. В итоге народ остался за бортом управления, бюрократия превратилась в буржуазию, и это привело к поражению. У нас [в Греции] тоже проводят референдумы, но не спрашивают людей, чего они хотят. Я решил провести эксперимент и включился в борьбу за народную власть в деревне с 1100 жителями. Добровольно покинул парламент, я отправился на остров Наксос, был избран там и работал над моделью прямой демократии. Деревенское руководство воплощало волю народа, голосовал каждый, и каждое мнение учитывалось. Эксперимент оказался даже успешнее, чем ожидалось. Мы открыли университет, метеостанцию, пять музеев…». Эти воспоминания Манолиса Глезоса относятся к 1990-м годам, когда уже не было ни СССР, ни социалистического блока. К чему привел этот эксперимент неугомонного революционера?

«Прошло 20 лет, - написал потом Глезос. - Центральное правительство увидело в нас угрозу и включило деревню в более крупную административную единицу. Скажите, можно ли было распространить нашу модель на всю страну? Конечно, можно было! Но для этого нужно было изменить Систему. Нужно было убрать капитализм…». В результате Глезос вернулся в активную политику, на улицы и баррикады. В 90 лет он был вновь избран в парламент Греции и в Европарламент. В ходе протестов 2010 года Глезос пострадал от полицейского насилия и попал в больницу, позже вступил в лево-радикальную партию СИРИЗА, которая пришла к власти и провела общенациональный референдум, однако греческий народ сказал неолиберальным реформам «нет». Но СИРИЗА проигнорировала результаты собственного референдума и стала проводить неолиберальную политику, поставив Грецию в коленно-локтевую позу перед транснациональным капиталом.