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Хуситов бомбить – только бомбы терять

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Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
20:31 1344

Пошла третья неделя подряд американских бомбардировок по Йемену. Сообщается об очередном раунде авиаударов в районе города Саада на северо-востоке Йемена, а также в районе Мансурия на юге.

Трамп основательно взялся за хуситов, не переставая комментировать свою активность как исправление ошибок предыдущей американской администрации. Бомб теперь для Йемена не жалеют – но достоверной информации о том, какой ущерб нанесен хуситам, как не было, так и нет, только что-то невнятное про «большие успехи» и потери хуситов в личном составе.

Что, по сути, означает, что успехов никаких и нет, основные цели – ракетные склады, подземное производство оружия – остаются нетронутыми, если не сказать – недоступными для американских ВВС. В безопасности также остаются каналы финансирования хуситов и логистические цепочки, по которым к ним поступают ракеты и запчасти – как к этим самым ракетам, так и к беспилотникам.

Трамп основательно взялся за хуситов, не переставая комментировать свою активность как исправление ошибок предыдущей американской администрации. Бомб теперь для Йемена не жалеют

То есть все пока идет по накатанной – громкие заявления, демонстрация силы – и все это при полном отсутствии стратегии, а, следовательно, без видимого результата. Что становится уже фирменным почерком нынешней американской администрации. Хуситы, конечно, не самая актуальная проблема для нового хозяина Белого дома – но ведь и репутация складывается из мелочей, прокол там, прокол здесь – и вот уже твои заявления никого не пугают и попросту игнорируются.

А есть высокая доля вероятности, что история борьбы с хуситами для президента Трампа закончится ничем. В лучшем случае – Трамп объявит о «победе» над ними, пусть это и будет голословным заявлением, а хуситы отделаются легким испугом. Как это и было в 2004-м, когда все традиционные войны против них, кем бы они не начинались, правительством Йемена, саудитами ли, Эмиратами ли – неизменно терпели неудачу, а группировка после каждого конфликта становилась только сильнее.

Невероятно? Но это факт. На который, кстати, не так уж и многие обращают внимание. А все потому, что хуситы - постоянно развивающаяся организация, у которой нет строгой иерархии. Вплоть до того, что так до сих пор толком неизвестно, кто ей в действительности управляет. Поскольку эти органы управления находятся в постоянной динамике – по мере необходимости создаются, за ненадобностью – распускаются. И отследить этот процесс крайне сложно, во всяком случае – до сих пор не удавалось.

С хуситами простым «кавалерийским налетом» не справиться. Чего не учитывают ни президент Трамп, ни его советники по «йеменскому кейсу»

А еще у нее огромный мобилизационный резерв и нечувствительность к людским потерям. И это не говоря уже о том, что военные объекты разбросаны по йеменским горам, а финансовые потоки и каналы поставки оружия толком неизвестны. И не то чтобы они были «тайной за семью печатями», вскрыть-то их можно – но этим надо последовательно и целенаправленно заниматься. Иными словами, хуситы сегодня – одна из самых сложных и вместе с тем одна из самых примитивных групп.

С которой простым «кавалерийским налетом» не справиться. Чего не учитывают ни президент Трамп, ни его советники по «йеменскому кейсу». В итоге, в борьбе с ними выбран сегодня самый примитивный и самый неэффективный вариант – удары с воздуха. Которые никаких значимых результатов не дадут. Хотя на телеэкране, конечно, все выглядит вполне себе впечатляюще.

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