Хуситов бомбить – только бомбы терять

Пошла третья неделя подряд американских бомбардировок по Йемену. Сообщается об очередном раунде авиаударов в районе города Саада на северо-востоке Йемена, а также в районе Мансурия на юге. Трамп основательно взялся за хуситов, не переставая комментировать свою активность как исправление ошибок предыдущей американской администрации. Бомб теперь для Йемена не жалеют – но достоверной информации о том, какой ущерб нанесен хуситам, как не было, так и нет, только что-то невнятное про «большие успехи» и потери хуситов в личном составе. Что, по сути, означает, что успехов никаких и нет, основные цели – ракетные склады, подземное производство оружия – остаются нетронутыми, если не сказать – недоступными для американских ВВС. В безопасности также остаются каналы финансирования хуситов и логистические цепочки, по которым к ним поступают ракеты и запчасти – как к этим самым ракетам, так и к беспилотникам.

То есть все пока идет по накатанной – громкие заявления, демонстрация силы – и все это при полном отсутствии стратегии, а, следовательно, без видимого результата. Что становится уже фирменным почерком нынешней американской администрации. Хуситы, конечно, не самая актуальная проблема для нового хозяина Белого дома – но ведь и репутация складывается из мелочей, прокол там, прокол здесь – и вот уже твои заявления никого не пугают и попросту игнорируются. А есть высокая доля вероятности, что история борьбы с хуситами для президента Трампа закончится ничем. В лучшем случае – Трамп объявит о «победе» над ними, пусть это и будет голословным заявлением, а хуситы отделаются легким испугом. Как это и было в 2004-м, когда все традиционные войны против них, кем бы они не начинались, правительством Йемена, саудитами ли, Эмиратами ли – неизменно терпели неудачу, а группировка после каждого конфликта становилась только сильнее. Невероятно? Но это факт. На который, кстати, не так уж и многие обращают внимание. А все потому, что хуситы - постоянно развивающаяся организация, у которой нет строгой иерархии. Вплоть до того, что так до сих пор толком неизвестно, кто ей в действительности управляет. Поскольку эти органы управления находятся в постоянной динамике – по мере необходимости создаются, за ненадобностью – распускаются. И отследить этот процесс крайне сложно, во всяком случае – до сих пор не удавалось.