USD 1.7000
EUR 1.8346
RUB 2.0118
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Игра Москвы для талибов как на ладони

актуальный комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
20:47 1318

Верховный суд РФ назначил на 17 апреля слушания по иску Генпрокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» в России.

То, что это случится – стало ясно еще в конце декабря прошлого, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций.

Да и так все к этому шло, учитывая, что талибы стали желанными гостями на статусных мероприятиях в России, включая даже Питерский экономический форум, где они пугали гостей своим экзотическим видом, – сирийский аш-Шараа, практически мгновенно переодевшийся в европейский костюм, им явно не указ.

А ведь в Афганистане, несмотря на экзотические одежды его нынешних властей, неуклюжесть Москвы прекрасно видят и все примечают

Но Москву их предпочтения в одежде не волнуют совершенно. Куда важнее продемонстрировать остальному миру, что она, Москва, держит «руку на пульсе» и способна разговаривать с любыми партнерами, даже со столь, мягко говоря, своеобразными.

Правда, пока все разговорами и ограничивается, совместных экономических проектов ноль целых и ноль десятых, все в стадии невнятных «намерений», но для мирового сообщества, и в первую очередь, разумеется, для США можно показать красивую картинку – Москва вполне может выступить посредником в переговорах с талибами.

Напомню, недавно она предлагала Вашингтону себя в этом качестве на иранском треке – но пока как-то не сложилось, американцы и иранцы предпочли в этом качестве монархии Персидского залива и уже сумели обменяться двумя посланиями, а Оман предоставил площадку для конфиденциальных консультаций.

Недавно Москва предлагала Вашингтону себя в качестве посредника на иранском треке – но пока как-то не сложилось, американцы и иранцы предпочли в этом качестве монархии Персидского залива

Но Москва не теряет надежды – не выходит с Ираном, авось получится с Афганистаном, хотя здесь возможности для налаживания диалога с талибами у Катара выглядят для американцев выглядят гораздо предпочтительнее. Но – попытка не пытка, отчего бы и не попробовать, а вдруг да для Кремля что-нибудь на этом направлении выгорит.

Сразу скажу, что в идее снять с талибов ярлык запрещенной в России организации нет ничего экстремального. Да и попали-то они в этот список достаточно случайно, уж больно хотелось тогдашнему Владимиру Путину угодить своим американским партнерам, уже объявившим талибов частью «международной оси зла». К тому же у талибов были контакты с теми, кого Кремль называл «чеченскими сепаратистами», что означало автоматическое вручение «Талибану» российской «черной метки».

Что примечательно, Китай и некоторые государства Центральной Азии, и в первую очередь Казахстан и Узбекистан, на такой резкий шаг не пошли, рассматривая «Талибан» в версии 2.0 как силу, с которой есть смысл не рвать связи, а поддерживать их – мало ли как все потом обернется. Именно такой подход в конечном итоге и оправдал себя, после прихода талибов к власти взаимовыгодные отношения этих государств с талибами динамично развиваются.

А Узбекистан, в отличие от России, изначально поступил мудро, рассматривая «Талибан» в версии 2.0 как силу, с которой есть смысл не рвать связи, а поддерживать их – мало ли как все потом обернется

У России же все - по покойному Виктору Черномырдину с его знаменитым: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». И с талибами запоздали, не просчитав всех вариантов, и сейчас вместо налаживания отношений – играют в какие-то мутные игры. Все это идет от высокомерия и полной недооценки партнера. С сирийской оппозицией переобулись буквально за неделю – а здесь такой оперативностью и не пахнет.

А ведь в Афганистане, несмотря на экзотические одежды его нынешних властей, неуклюжесть Москвы прекрасно видят и все примечают, пусть верхушка «Талибана» и не асы политической интриги, но опыта в международных делах набраться успели и чувствуют себя в них достаточно уверенно. Ведь не случайно же они начали сейчас новую партию политического вальса с США, а люди эти жизнью тертые и битые, привыкшие к тому, что за политические ошибки плата одна – собственная жизнь.

В нынешней политике ублажить талибов в обмен на то, чтобы вовлечь их в свои политические игры, Москва не понимает только одного –  ее игра для талибов как на ладони. И они с радостью подыграют, если будет возможность получить от этого прибыль, как персонально, так и для всего Афганистана, вот этого у них не отнять, заботясь о персональной шерсти, они не забывают о шерсти государственной.

Но никаких обязательств перед Россией у них при этом не возникает. Придет время – и Кремль еще раз убедится в справедливости пословицы времен афгано-британских войн XIX века: «Благодарность и верность афганца купить нельзя. Можно только взять ее в аренду на короткий срок».

Израиль бомбит столицу Сирии
Израиль бомбит столицу Сирии
22:15 714
Франция о неизбежности войны с Ираном
Франция о неизбежности войны с Ираном
22:13 778
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
21:56 1196
Cпецпосланник Трампа угрожает России
Cпецпосланник Трампа угрожает России
21:38 1619
Президент Грузии подписал скандальный закон
Президент Грузии подписал скандальный закон
21:18 1813
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет «Я же тоже человек...»; ВИДЕО; обновлено
21:15 5387
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям ОБНОВЛЕНО 21:06
21:06 1683
Разбился российский стратегический бомбардировщик
Разбился российский стратегический бомбардировщик ВИДЕО
20:56 2719
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами три арабские страны отказались участвовать в этом плане
17:25 6334
Алиев о напряженности между США и Европой
Алиев о напряженности между США и Европой фото; обновлено 18:25
18:25 12927
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина?
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина? наш обзор
14:20 9398

ЭТО ВАЖНО

Израиль бомбит столицу Сирии
Израиль бомбит столицу Сирии
22:15 714
Франция о неизбежности войны с Ираном
Франция о неизбежности войны с Ираном
22:13 778
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
21:56 1196
Cпецпосланник Трампа угрожает России
Cпецпосланник Трампа угрожает России
21:38 1619
Президент Грузии подписал скандальный закон
Президент Грузии подписал скандальный закон
21:18 1813
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет «Я же тоже человек...»; ВИДЕО; обновлено
21:15 5387
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям ОБНОВЛЕНО 21:06
21:06 1683
Разбился российский стратегический бомбардировщик
Разбился российский стратегический бомбардировщик ВИДЕО
20:56 2719
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами три арабские страны отказались участвовать в этом плане
17:25 6334
Алиев о напряженности между США и Европой
Алиев о напряженности между США и Европой фото; обновлено 18:25
18:25 12927
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина?
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина? наш обзор
14:20 9398
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться