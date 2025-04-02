Игра Москвы для талибов как на ладони
Верховный суд РФ назначил на 17 апреля слушания по иску Генпрокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» в России.
То, что это случится – стало ясно еще в конце декабря прошлого, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций.
Да и так все к этому шло, учитывая, что талибы стали желанными гостями на статусных мероприятиях в России, включая даже Питерский экономический форум, где они пугали гостей своим экзотическим видом, – сирийский аш-Шараа, практически мгновенно переодевшийся в европейский костюм, им явно не указ.
Но Москву их предпочтения в одежде не волнуют совершенно. Куда важнее продемонстрировать остальному миру, что она, Москва, держит «руку на пульсе» и способна разговаривать с любыми партнерами, даже со столь, мягко говоря, своеобразными.
Правда, пока все разговорами и ограничивается, совместных экономических проектов ноль целых и ноль десятых, все в стадии невнятных «намерений», но для мирового сообщества, и в первую очередь, разумеется, для США можно показать красивую картинку – Москва вполне может выступить посредником в переговорах с талибами.
Напомню, недавно она предлагала Вашингтону себя в этом качестве на иранском треке – но пока как-то не сложилось, американцы и иранцы предпочли в этом качестве монархии Персидского залива и уже сумели обменяться двумя посланиями, а Оман предоставил площадку для конфиденциальных консультаций.
Но Москва не теряет надежды – не выходит с Ираном, авось получится с Афганистаном, хотя здесь возможности для налаживания диалога с талибами у Катара выглядят для американцев выглядят гораздо предпочтительнее. Но – попытка не пытка, отчего бы и не попробовать, а вдруг да для Кремля что-нибудь на этом направлении выгорит.
Сразу скажу, что в идее снять с талибов ярлык запрещенной в России организации нет ничего экстремального. Да и попали-то они в этот список достаточно случайно, уж больно хотелось тогдашнему Владимиру Путину угодить своим американским партнерам, уже объявившим талибов частью «международной оси зла». К тому же у талибов были контакты с теми, кого Кремль называл «чеченскими сепаратистами», что означало автоматическое вручение «Талибану» российской «черной метки».
Что примечательно, Китай и некоторые государства Центральной Азии, и в первую очередь Казахстан и Узбекистан, на такой резкий шаг не пошли, рассматривая «Талибан» в версии 2.0 как силу, с которой есть смысл не рвать связи, а поддерживать их – мало ли как все потом обернется. Именно такой подход в конечном итоге и оправдал себя, после прихода талибов к власти взаимовыгодные отношения этих государств с талибами динамично развиваются.
У России же все - по покойному Виктору Черномырдину с его знаменитым: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». И с талибами запоздали, не просчитав всех вариантов, и сейчас вместо налаживания отношений – играют в какие-то мутные игры. Все это идет от высокомерия и полной недооценки партнера. С сирийской оппозицией переобулись буквально за неделю – а здесь такой оперативностью и не пахнет.
А ведь в Афганистане, несмотря на экзотические одежды его нынешних властей, неуклюжесть Москвы прекрасно видят и все примечают, пусть верхушка «Талибана» и не асы политической интриги, но опыта в международных делах набраться успели и чувствуют себя в них достаточно уверенно. Ведь не случайно же они начали сейчас новую партию политического вальса с США, а люди эти жизнью тертые и битые, привыкшие к тому, что за политические ошибки плата одна – собственная жизнь.
В нынешней политике ублажить талибов в обмен на то, чтобы вовлечь их в свои политические игры, Москва не понимает только одного – ее игра для талибов как на ладони. И они с радостью подыграют, если будет возможность получить от этого прибыль, как персонально, так и для всего Афганистана, вот этого у них не отнять, заботясь о персональной шерсти, они не забывают о шерсти государственной.
Но никаких обязательств перед Россией у них при этом не возникает. Придет время – и Кремль еще раз убедится в справедливости пословицы времен афгано-британских войн XIX века: «Благодарность и верность афганца купить нельзя. Можно только взять ее в аренду на короткий срок».