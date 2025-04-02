Игра Москвы для талибов как на ладони

Верховный суд РФ назначил на 17 апреля слушания по иску Генпрокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» в России. То, что это случится – стало ясно еще в конце декабря прошлого, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций. Да и так все к этому шло, учитывая, что талибы стали желанными гостями на статусных мероприятиях в России, включая даже Питерский экономический форум, где они пугали гостей своим экзотическим видом, – сирийский аш-Шараа, практически мгновенно переодевшийся в европейский костюм, им явно не указ.

Но Москву их предпочтения в одежде не волнуют совершенно. Куда важнее продемонстрировать остальному миру, что она, Москва, держит «руку на пульсе» и способна разговаривать с любыми партнерами, даже со столь, мягко говоря, своеобразными. Правда, пока все разговорами и ограничивается, совместных экономических проектов ноль целых и ноль десятых, все в стадии невнятных «намерений», но для мирового сообщества, и в первую очередь, разумеется, для США можно показать красивую картинку – Москва вполне может выступить посредником в переговорах с талибами. Напомню, недавно она предлагала Вашингтону себя в этом качестве на иранском треке – но пока как-то не сложилось, американцы и иранцы предпочли в этом качестве монархии Персидского залива и уже сумели обменяться двумя посланиями, а Оман предоставил площадку для конфиденциальных консультаций.

Но Москва не теряет надежды – не выходит с Ираном, авось получится с Афганистаном, хотя здесь возможности для налаживания диалога с талибами у Катара выглядят для американцев выглядят гораздо предпочтительнее. Но – попытка не пытка, отчего бы и не попробовать, а вдруг да для Кремля что-нибудь на этом направлении выгорит. Сразу скажу, что в идее снять с талибов ярлык запрещенной в России организации нет ничего экстремального. Да и попали-то они в этот список достаточно случайно, уж больно хотелось тогдашнему Владимиру Путину угодить своим американским партнерам, уже объявившим талибов частью «международной оси зла». К тому же у талибов были контакты с теми, кого Кремль называл «чеченскими сепаратистами», что означало автоматическое вручение «Талибану» российской «черной метки». Что примечательно, Китай и некоторые государства Центральной Азии, и в первую очередь Казахстан и Узбекистан, на такой резкий шаг не пошли, рассматривая «Талибан» в версии 2.0 как силу, с которой есть смысл не рвать связи, а поддерживать их – мало ли как все потом обернется. Именно такой подход в конечном итоге и оправдал себя, после прихода талибов к власти взаимовыгодные отношения этих государств с талибами динамично развиваются.