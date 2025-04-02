Инфосессия в Минтруда

За последние годы в сфере инвалидности и реабилитации активно внедряются передовые мировые практики и инновационные решения. Об этом говорилось на инфосессии, прошедшей в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева за последние годы в рамках социальных реформ особое внимание уделяется именно сфере инвалидности и реабилитации.

В ходе встречи было подчеркнуто, что новые критерии оценки инвалидности, введенные с июля 2022 года, ориентированы на удовлетворенность граждан. Согласно этим критериям, определение инвалидности теперь основано на проценте потери функциональности организма, а количество оснований для назначения инвалидности увеличилось в пять раз. В частности, число критериев для бессрочного назначения инвалидности возросло с 51 до 286.

Обсуждалась также деятельность Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве. Были представлены реформы в этой сфере, цифровизация услуг медико-социальной экспертизы, а также меры по расширению функционала подсистемы «Инвалидность».

Отмечено, что за последние годы в стране создана современная система реабилитации, открыты новые реабилитационные центры, а в настоящее время агентство управляет 17 такими учреждениями в столице и регионах. Было подчеркнуто, что спектр услуг в этих учреждениях значительно расширен в соответствии с передовым мировым опытом. В дополнение к традиционным методам реабилитации активно внедряются инновационные подходы, такие как роботизированная и социально-психологическая реабилитация, йога, иппотерапия, танцевальная терапия («dance ability») и другие методики.

Благодаря проведенной работе в 2018–2024 годах ежегодное число получателей реабилитационных услуг увеличилось в несколько раз.

В ходе инфосессии также обсуждались проделанная работа в сфере инвалидности и реабилитации, а также предстоящие задачи.