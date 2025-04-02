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Президент Грузии подписал скандальный закон

21:18 1817

Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон об иноагентах, аналогичный американскому закону FARA. Документ опубликован на официальном портале Законодательного вестника Грузии.

Ранее парламент принял его в третьем и окончательном чтении. Отмечается, что закон вступает в силу на 60-й день после опубликования.

Отметим, что в начале февраля правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» заявила, что примет точный аналог американского закона о регистрации иностранных агентов FARA (Foreign Agents Registration Act).

По заявлениям лидеров партии, они рассчитывают, что новый закон будет более действенным, чем принятый в мае прошлого года закон «О прозрачности иностранного влияния» для борьбы с зарубежным финансированием неправительственных организаций, реальная цель которых - поддержка революционных процессов в стране.

Грузинский закон, в отличие от американского, не касается физических лиц и подразумевает лишь штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Американский закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет.

За выполнением нового закона будет следить Антикоррупционное бюро Грузии.

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