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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Cпецпосланник Трампа угрожает России

21:38 1631

России и Украине необходимо прийти к соглашению, поскольку ни одна сторона не получит всего, чего хочет, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, транспортируемой по всему миру, 70% из нее идет через Балтику. Но на самом деле можно прекратить (работу флота)», - сказал Келлог.

Келлог отметил, что Трамп сделал нечто похожее с Северной Кореей в свой первый президентский срок, когда «остановил северокорейский уголь, идущий в Китай».

Ранее в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России за отказ Кремля от мирного соглашения с Украиной. Инициатива предполагает введение 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы. При этом его соавторами стали 50 сенаторов — как республиканцев, так и демократов.

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