Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций

Российский рынок акций, взлетевший до максимумов с прошлой весны после начала переговоров с США по Украине, продолжает стремительное падение, пишут российские СМИ.

На торгах во вторник индекс Мосбиржи ушел в минус 11-й торговый день подряд и опустился до самого низкого значения почти за два месяца — 2926,6 пункта. За день индекс потерял 1,3%, а за последние две недели 10%, или почти 500 млрд рублей в пересчете на капитализацию.

«Текущее падение индекса Мосбиржи стало самым продолжительным с 1998 года», когда в России состоялся дефолт, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Инвесторы рассчитывали на деэскалацию и смягчения санкций, но эти ожидания оказались завышенными, отмечает эксперт: «Пока все обернулось лишь угрозами Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на всю российскую нефть и тарифы 500% на импорт для стран, которые ее покупают, если он сочтет, что переговорный процесс срывается по вине Москвы».

«Рынок накрыли распродажи», — констатирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер». За последние две недели акции Сбера подешевели на 7%, ВТБ — на 16%, «Роснефти» — на 13%, «Норникеля» — на 12%, «Новатэка» — на 9%, «Аэрофлота» — на 14%. Антилидером среди «голубых фишек» стал «Газпром», бумаги которого обвалились на 20%, что отрезало от капитализации компании почти 800 млрд рублей.

«Есть риски усиления санкционного давления на Россию», — указывает Антонов. По данным Fox News, администрация Трампа рассматривает возможность «агрессивных» мер против российского теневого флота, чтобы склонить Владимира Путина к уступкам по Украине. В Кремле же по-прежнему выдвигают максималистские требования, считая, что Киев должен сдать всю территорию четырех оккупированных областей в административных границах, рассказывали ранее источники The Moscow Times.

Если США реализуют угрозу санкций на российскую нефть, это уронит индекс Мосбиржи еще примерно на 10%, прогнозирует Антонов. Чернов из Freedom Finance отмечает, что динамика рынка будет зависеть от нового раунда переговоров, для которых в США отправляется глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Если же переговоры закончатся безуспешно, а Белый дом продолжит грозить усилением санкций, индекс Мосбиржи может опуститься до 2600 пунктов, отмечает эксперт.