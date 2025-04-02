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Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Франция о неизбежности войны с Ираном

22:13 794

Франция рассчитывает добиться заключения соглашения по ядерной программе Ирана, без которого военный конфликт в регионе практически неизбежен. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на заседании комитета по международным делам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

«Наша приоритетная задача - достичь соглашения, которое наложит долгосрочные и поддающиеся проверке ограничения на ядерную программу Ирана. Окно возможностей узкое: у нас есть всего несколько месяцев до истечения срока действия соглашения, достигнутого десять лет назад. Если переговоры провалятся, военная конфронтация будет казаться почти неизбежной, причем ценой очень высокой дестабилизации региона», - сказал Барро.

Ранее сообщалось, что США внимательно изучают инициативу Ирана о проведении переговоров по ядерной программе через посредников, одновременно наращивая военное присутствие на Ближнем Востоке на случай, если президент Дональд Трамп примет решение о военном ударе по Исламской Республике.

На днях постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности осудить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана, заявив, что они «нарушают международное право».

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