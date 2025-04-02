USD 1.7000
EUR 1.8346
RUB 2.0118
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Израиль бомбит столицу Сирии

22:15 737

Израильские ВВС нанесли авиаудары по Дамаску, сообщают сирийские СМИ. Отмечается, что целью ударов был научно-исследовательский центр в районе Барза на севере сирийской столицы.

После свержения режима Башара Асада, которое произошло 8 декабря 2024 года, Израиль значительно активизировал свои военные действия на территории Сирии, включая удары по Дамаску.

Одним из первых заметных эпизодов стало сообщение от 8 декабря 2024 года, когда арабские и сирийские СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира», сообщили об израильских авиаударах по Дамаску. В частности, под удар попала авиабаза в районе Эль-Мезза на юго-западе города, а также центральная площадь, где, предположительно, находилась штаб-квартира сирийской разведки. Эти удары произошли в день, когда повстанцы вошли в Дамаск, что ознаменовало конец правления Асада.

10 декабря 2024 года израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска. По данным сирийского издания Al Watan, в нескольких районах столицы были слышны мощные взрывы, а израильские самолеты продолжали маневрировать в воздушном пространстве города. В тот же период Израиль начал масштабную операцию, в рамках которой за 48 часов было нанесено около 250 авиаударов по всей Сирии, включая Дамаск. Целями стали военные объекты, склады оружия, авиабазы и системы ПВО, что стало одной из крупнейших операций ВВС Израиля в истории.

12 декабря 2024 года Al Watan вновь сообщило о ракетных ударах по Дамаску, уже захваченному сирийской оппозицией при поддержке боевиков. Взрывы были зафиксированы в различных частях города, а израильские ВВС продолжали атаковать стратегические объекты. Эти действия сопровождались продвижением израильских танков вглубь Сирии, вплоть до предместий Дамаска, что вызвало обеспокоенность сирийских властей и их обращение к Совету Безопасности ООН с просьбой остановить наступление Тель-Авива.

Израильские официальные лица объясняли удары необходимостью предотвратить попадание оружия, включая возможные запасы химического оружия, в руки «враждебных сил». Например, после ударов по Дамаску в декабре упоминалось уничтожение объектов, которые, предположительно, использовались иранскими учеными для разработки ракет. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что контроль над Голанскими высотами и прилегающими территориями, включая зоны вблизи Дамаска, остается ключевым для безопасности Израиля.

Израиль бомбит столицу Сирии
Израиль бомбит столицу Сирии
22:15 738
Франция о неизбежности войны с Ираном
Франция о неизбежности войны с Ираном
22:13 796
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
21:56 1216
Cпецпосланник Трампа угрожает России
Cпецпосланник Трампа угрожает России
21:38 1639
Президент Грузии подписал скандальный закон
Президент Грузии подписал скандальный закон
21:18 1828
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет «Я же тоже человек...»; ВИДЕО; обновлено
21:15 5402
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям ОБНОВЛЕНО 21:06
21:06 1688
Разбился российский стратегический бомбардировщик
Разбился российский стратегический бомбардировщик ВИДЕО
20:56 2735
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами три арабские страны отказались участвовать в этом плане
17:25 6342
Алиев о напряженности между США и Европой
Алиев о напряженности между США и Европой фото; обновлено 18:25
18:25 12938
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина?
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина? наш обзор
14:20 9405

ЭТО ВАЖНО

Израиль бомбит столицу Сирии
Израиль бомбит столицу Сирии
22:15 738
Франция о неизбежности войны с Ираном
Франция о неизбежности войны с Ираном
22:13 796
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
21:56 1216
Cпецпосланник Трампа угрожает России
Cпецпосланник Трампа угрожает России
21:38 1639
Президент Грузии подписал скандальный закон
Президент Грузии подписал скандальный закон
21:18 1828
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет «Я же тоже человек...»; ВИДЕО; обновлено
21:15 5402
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям ОБНОВЛЕНО 21:06
21:06 1688
Разбился российский стратегический бомбардировщик
Разбился российский стратегический бомбардировщик ВИДЕО
20:56 2735
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами
Напряженность в регионе: США готовятся нанести удары по Ирану 14-тонными бомбами три арабские страны отказались участвовать в этом плане
17:25 6342
Алиев о напряженности между США и Европой
Алиев о напряженности между США и Европой фото; обновлено 18:25
18:25 12938
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина?
Умер «Бог войны». Какой сюрприз подготовила Украина? наш обзор
14:20 9405
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться