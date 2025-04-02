Израиль бомбит столицу Сирии

Израильские ВВС нанесли авиаудары по Дамаску, сообщают сирийские СМИ. Отмечается, что целью ударов был научно-исследовательский центр в районе Барза на севере сирийской столицы.

После свержения режима Башара Асада, которое произошло 8 декабря 2024 года, Израиль значительно активизировал свои военные действия на территории Сирии, включая удары по Дамаску.

Одним из первых заметных эпизодов стало сообщение от 8 декабря 2024 года, когда арабские и сирийские СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира», сообщили об израильских авиаударах по Дамаску. В частности, под удар попала авиабаза в районе Эль-Мезза на юго-западе города, а также центральная площадь, где, предположительно, находилась штаб-квартира сирийской разведки. Эти удары произошли в день, когда повстанцы вошли в Дамаск, что ознаменовало конец правления Асада.

10 декабря 2024 года израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска. По данным сирийского издания Al Watan, в нескольких районах столицы были слышны мощные взрывы, а израильские самолеты продолжали маневрировать в воздушном пространстве города. В тот же период Израиль начал масштабную операцию, в рамках которой за 48 часов было нанесено около 250 авиаударов по всей Сирии, включая Дамаск. Целями стали военные объекты, склады оружия, авиабазы и системы ПВО, что стало одной из крупнейших операций ВВС Израиля в истории.

12 декабря 2024 года Al Watan вновь сообщило о ракетных ударах по Дамаску, уже захваченному сирийской оппозицией при поддержке боевиков. Взрывы были зафиксированы в различных частях города, а израильские ВВС продолжали атаковать стратегические объекты. Эти действия сопровождались продвижением израильских танков вглубь Сирии, вплоть до предместий Дамаска, что вызвало обеспокоенность сирийских властей и их обращение к Совету Безопасности ООН с просьбой остановить наступление Тель-Авива.

Израильские официальные лица объясняли удары необходимостью предотвратить попадание оружия, включая возможные запасы химического оружия, в руки «враждебных сил». Например, после ударов по Дамаску в декабре упоминалось уничтожение объектов, которые, предположительно, использовались иранскими учеными для разработки ракет. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что контроль над Голанскими высотами и прилегающими территориями, включая зоны вблизи Дамаска, остается ключевым для безопасности Израиля.