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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Дания о захвате Гренландии

22:36 136

США не захватят Гренландию. Так возможность присоединения острова к Штатам оценила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова передает Danmarks radio.

«Гренландия принадлежит гренландцам, и США не захватят Гренландию. И, естественно, это то, что мы скажем все вместе в течение следующих нескольких дней», — сказала она на пресс-конференции в столице Гренландии Нууке.

Прежде президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. «Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — сказал он.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал намерение Трампа присоединить остров. «Трамп заявил, что США получат Гренландию. Позвольте мне прояснить: США ее не получат», — сообщил политик.

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