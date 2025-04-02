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Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
00:11 907

В США состоялся первый после ноябрьских президентских выборов референдум о доверии правой руке Дональда Трампа - Илону Маску. И он его успешно проиграл.

Во вторник прошли выборы в Верховный суд штата Висконсин. В них сошлись консервативный судья Брэд Шимель и либеральная представительница Фемиды Сьюзан Кроуфорд, обоим по 60 лет. Кроуфорд победила, получив на 9 процентных пунктов больше соперника, и таким образом преимущество демократов в Верховном суде штата сохранилось в пропорции 4:3.

На первый взгляд, локальное событие вызвало бурный общенациональный интерес. И это было связано с активным вовлечением в эти выборы Илона Маска, который стоял за республиканцем Шимелем. Он из своего кармана выложил около 20 миллионов долларов в поддержку этого кандидата. Кроме того, на эти же цели было потрачено 18,2 миллиона другими группами, ассоциированными с Маском.

Кроуфорд победила, получив на 9 процентных пунктов больше соперника, и таким образом преимущество демократов в Верховном суде штата сохранилось в пропорции 4:3

Но этим подношения миллиардера не ограничивались. Он предложил 100 долларов каждому избирателю Висконсина, который подпишет «Петицию оппозиции судьям-активистам» (под «активистами» подразумевалась либеральная судья Кроуфорд). Двух сторонников, которые первыми подписали эту петицию, Маск одарил чеками по 1 миллиону долларов. По 20 баксов сулили тем, кто снимется на фотографии, на которой нужно было поднять большой палец в поддержку Шимеля.

Но вместо этого избиратели Висконсина показали Маску и его протеже средний палец. Произошло это несмотря на страстную речь миллиардера перед жителями. В ней он предсказал, что победа либерала в Верховный суд штата приведет к Армагеддону, который будет угрожать существованию всего человеческого рода.

Резюме выборам подвела сама Сьюзан Кроуфорд. «Сегодня жители Висконсина отразили беспрецедентную атаку на нашу демократию, наши честные выборы и на наш Верховный суд, - сказала она в своей речи победителя поздно вечером во вторник. - Висконсин встал и громко заявил, что правосудие не покупается за деньги. Наши суды не продаются».

Маск по 20 баксов сулил тем, кто снимется на фотографии, на которой нужно было поднять большой палец в поддержку Шимеля

Энергичное участие Маска произвело эффект обратный желаемому. Явка оказалась очень большой – на участки явились 2 миллиона 400 тысяч человек - значительная цифра для этого штата. В результате из домов вышли те, кто далеко не всегда участвует в выборах, но их симпатии были на стороне Кроуфорд, а главное – эти люди протестовали против политики Маска, который во главе своего Управления по госэффективности (DOGE) уволил десятки тысяч сотрудников госучреждений и министерств и, орудуя бензопилой, подаренной аргентинским президентом Хавьером Милеем, сокрушал институты Америки.

«Я ненавижу Маска, я ненавижу все его трюки», - говорит журналистам местная жительница по имени Пегги, которая отказалась назвать свою фамилию, но сказала, что она независимая избирательница, которая разочаровалась в республиканцах. «Я полагаю, что Маск купил власть президента, - продолжала она, имея в виду, что тот инвестировал в президентские выборы Трампа четверть миллиарда долларов, - а сейчас он хотел купить выборы и у нас. Но я надеюсь, что люди начали наконец просыпаться».

Мнение Пегги и миллионов других американцев отражено в телевизионных рекламных объявлениях демократов. «Маск вышел из-под контроля», - говорит одно из них. Другое: «Победа в Висконсине показывает путь борьбы против самого богатого человека в мире, который хочет разрушить американскую демократию».

Мнение миллионов других американцев отражено в телевизионных рекламных объявлениях демократов. «Маск вышел из-под контроля», - говорит одно из них

Висконсин является одним из семи колеблющихся штатов, которые определяют выборы президента. Демократы надеялись — практически были уверены в этом, - что там они победят в прошлом ноябре. Однако избиратели не только сельских районов, но и таких городов, как Милуоки и Мэдисон, неожиданно отдали предпочтение Трампу, и тот победил, хотя и с незначительным преимуществом всего в один процент.

Однако сейчас ситуация разворачивается в противоположную сторону, и результат выборов в Верховный суд Висконсина может быть спроецирован и на другие региональные и национальные выборы. «То, что произошло в Висконсине, может многое нам сказать о промежуточных выборах 2026 года и о президентской кампании 2028 года», - говорит Эллисон Преш, профессор University of Wisconsin.

Маск, получивший все возможные полномочия от Дональда Трампа, не мог не понять, что он заигрался. И, как уже объявил президент, скоро (ориентировочно в мае) его душеприказчик оставит свое управление в DOGE и вернется в частный бизнес. Но, может быть, это уже будет поздно. В стране поднялась очень большая волна негодования разрушительной деятельностью эксцентричного миллиардера, которого никто не выбирал.

Продолжая мысль профессора Преш, можно сказать, что результат выборов в Висконсине может серьезно изменить баланс сил в Палате представителей Конгресса. Там сейчас преимущество республиканцев, как здесь говорят, «толщиной с бритву» - 218 против 214 при трех вакантных креслах. На специальных выборах во Флориде на этой неделе республиканцам удалось сохранить два места в Палате представителей. Но демократы все равно сочли это «историческим улучшением» - разница между сторонниками двух партий оказалась намного ниже, чем это было ранее.

Там сейчас преимущество республиканцев, как здесь говорят, «толщиной с бритву» - 218 против 214 при трех вакантных креслах

Республиканское большинство в Сенате также довольно шатко — 53 против 47.

Положительную динамику демократы видят и в выборах губернатора такого ключевого штата, как Вирджиния. На минувших президентских выборах Камала Харрис выиграла в Вирджинии, получив на 5,8 процента голосов больше, чем Трамп. А губернаторские выборы в ноябре этого года станут хорошим индикатором того, насколько популярна политика Трампа на его втором сроке.

Вчера произошло еще одно знаменательное событие. Сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер произнес самую длинную речь в Конгрессе за все время его существования. Он начал говорить в 7 часов вечера в понедельник и проговорил до 8 часов вечера во вторник. То есть она продолжалась без перерыва 25 часов. И это был рекорд, который побил предыдущее достижение сенатора Строма Тармонда, который говорил 24 часа подряд.

Марафон Букера вдохновил демократов в Конгрессе и за его пределами. До этого многие члены партии были страшно разочарованы недавним голосованием в Сенате

Речь была посвящена антидемократическим «рекордам» новой власти.

Марафон Букера вдохновил демократов в Конгрессе и за его пределами. До этого многие члены партии были страшно разочарованы недавним голосованием в Сенате, на котором демократы поддержали билль о расходах, предложенный республиканцами, а в нем были исключены многие важные социальные программы. Особому остракизму подвергся лидер демократического меньшинства в верхней палате Чак Шумер, которого назвали «предателем».

Букер, не отходивший от трибуны более суток и не прерывавший речь ни на минуту, внес свежую струю в сенатские обсуждения. Демократы, похоже, действительно просыпаются.

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