Жозе Моуриньо ущипнул за нос главного тренера «Галатасарая»
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Скандальный инцидент произошел после четвертьфинального матча Кубка Турции по футболу между «Фенербахче» и «Галатасараем».
«Фенербахче» проиграл со счетом 1:2. Последние минуты матча прошли очень напряженно. Главному арбитру пришлось даже приостановить игру. Футболистам было показано три красные карточки. А после финального свистка главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо схватил за нос и ущипнул наставника «Галатасарая» Окана Бурука. Тот повалился на траву, корчась от боли.
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