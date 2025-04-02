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Жозе Моуриньо ущипнул за нос главного тренера «Галатасарая»

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Отдел спорта
00:39 524

Скандальный инцидент произошел после четвертьфинального матча Кубка Турции по футболу между «Фенербахче» и «Галатасараем».

«Фенербахче» проиграл со счетом 1:2. Последние минуты матча прошли очень напряженно. Главному арбитру пришлось даже приостановить игру. Футболистам было показано три красные карточки. А после финального свистка главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо схватил за нос и ущипнул наставника «Галатасарая» Окана Бурука. Тот повалился на траву, корчась от боли.

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