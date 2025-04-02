USD 1.7000
EUR 1.8346
RUB 2.0118
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Трамп ввел пошлины на импорт автомобилей

00:41 387

США с 3 апреля вводят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, следует из документа в федеральном регистре.

Кроме того, тарифы в том же размере вводятся для компонентов автомобилей, они начнут действовать не позднее 3 мая. Пошлины будут дополнять уже существующие тарифы.

Автопроизводители, которые подпадают под льготный тарифный режим, должны предоставить документацию с указанием доли «американского компонента» в каждом продукте. При одобрении 25-процентная пошлина будет касаться только доли произведенного не в США содержимого автомобиля или компонента.

Трамп уже предупреждал о введении этой меры. Объявить о старте их действия он должен в 16:00 по местному времени (23:00 мск). NBC отмечает, что в это же время начинают закрываться главные фондовые рынки.

Эти тарифы Трамп называл «зеркальными», а сам день их объявления (2 апреля) — «днем освобождения Америки». Меры затрагивают импорт из тех стран, которые обложили пошлинами продукцию из США, установили «несправедливые и дискриминационные» налоги для американских предприятий, работников и потребителей и т.д.

В Белом доме поясняли, что такие меры призваны помочь сбалансировать торговые отношения США, придать стимул развитию американской промышленности и обеспечить средства для реализации различных предвыборных обещаний Трампа, в том числе налоговых послаблений.

30 марта президент США заявил, что новые пошлины затронут все без исключения страны мира, хотя прежде глава Минфина Скотт Бессент обещал, что они коснутся лишь «грязных 15%» мировых экономик, то есть примерно 15% государств с сохраняющимся торговым дисбалансом.

Вашингтон не приводил список стран, которых коснутся новые меры, однако, как писал The Wall Street Journal, ожидается, что он будет близок к рекомендациям торгового представителя США, представленным в феврале. Тогда в перечень войдут, в частности, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие, рассказывал собеседник WSJ.

Трамп подписал указ о введении зеркальных таможенных пошлин, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны, еще в феврале. Введение мер было отсрочено до 2 апреля.

До этого США уже ввели пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая. Позже тарифы для Пекина были увеличены вдвое. Мексика, Канада и Китай предприняли ответные меры, Пекин и Оттава обратились с исками в ВТО.

Кроме того, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия. ЕС раскрыл, что меры затрагивают продукцию на $28 млрд, и ввел ответные тарифы для импорта на $26 млрд.

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция
00:11 911
Последний несгибаемый революционер
Последний несгибаемый революционер на смерть героя
2 апреля 2025, 20:10 4192
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 2358
Армения открыла огонь на границе
Армения открыла огонь на границе Минобороны Азербайджана заявляет...
2 апреля 2025, 17:53 5030
Израиль бомбит Сирию
Израиль бомбит Сирию видео; обновлено 00:07
00:07 3454
Иран готовится к войне
Иран готовится к войне ОБНОВЛЕНО 23:58
2 апреля 2025, 23:58 4456
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
2 апреля 2025, 21:56 3449
У Трампа не теряют оптимизма
У Трампа не теряют оптимизма ОБНОВЛЕНО 23:22
2 апреля 2025, 23:22 3733
Президент Грузии подписал скандальный закон
Президент Грузии подписал скандальный закон
2 апреля 2025, 21:18 3738
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет «Я же тоже человек...»; ВИДЕО; обновлено
2 апреля 2025, 21:15 7407
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям ОБНОВЛЕНО 21:06
2 апреля 2025, 21:06 2267

ЭТО ВАЖНО

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция
00:11 911
Последний несгибаемый революционер
Последний несгибаемый революционер на смерть героя
2 апреля 2025, 20:10 4192
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 2358
Армения открыла огонь на границе
Армения открыла огонь на границе Минобороны Азербайджана заявляет...
2 апреля 2025, 17:53 5030
Израиль бомбит Сирию
Израиль бомбит Сирию видео; обновлено 00:07
00:07 3454
Иран готовится к войне
Иран готовится к войне ОБНОВЛЕНО 23:58
2 апреля 2025, 23:58 4456
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
Угрозы Трампа обрушили российский рынок акций
2 апреля 2025, 21:56 3449
У Трампа не теряют оптимизма
У Трампа не теряют оптимизма ОБНОВЛЕНО 23:22
2 апреля 2025, 23:22 3733
Президент Грузии подписал скандальный закон
Президент Грузии подписал скандальный закон
2 апреля 2025, 21:18 3738
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет
Гурбан Гурбанов от злости разбил ногой планшет «Я же тоже человек...»; ВИДЕО; обновлено
2 апреля 2025, 21:15 7407
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям
Нетаньяху будет захватывать Газу по частям ОБНОВЛЕНО 21:06
2 апреля 2025, 21:06 2267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться