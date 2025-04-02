Сторонника Путина завалили… В президенты идет другой пророссийский кандидат

Предстоящие выборы президента Румынии обещают немало сюрпризов – еще до старта предвыборной кампании их назвали одними из самых конкурентных в истории страны. Главная интрига заключается в том, выйдет ли в победители ультраправый оппозиционер с неоднозначной репутацией и чем это может обернуться для внешней политики страны. По рейтингам друг Путина – Кэлин Джорджеску сейчас значительно опережает всех, но даже среди его единомышленников есть те, кто категорически исключает победу. При этом проевропейские силы выставили сильных кандидатов, которых приветствуют в ЕС. Президентские выборы в Румынии назначили на 4 мая, второй тур – вероятнее всего, неизбежный – состоится 18 мая. Согласно Конституции, мандат главы государства длится 5 лет. Его избирают путём всенародного голосования, допустимы два срока. На время выборов формируется Центральное избирательное бюро (ЦИБ) с целью проведения электоральных процедур.

Повторный цикл и скандальный кандидат Как известно в результате скандала и раскрытия секретных разведданных Конституционный суд (КС) аннулировал результаты голосования со ссылкой на нарушения и потенциальное вмешательство России. Действующему президенту Клаусу Йоханнису было позволено сохранить полномочия до избрания преемника, но в феврале он подал в отставку, дабы избежать ситуации «разделенной Румынии». И.о. стал спикер сената Илие Боложан. Тем не менее, баталии на этом не закончились, и о единстве в румынском обществе говорить не приходится: немало жителей страны сочли отмену выборов несправедливой и не раз выходили на протесты против властей и в поддержку экс-фаворита гонки. Как известно, ультраконсервативный и ультраправый Джорджеку с весьма экстравагантными взглядами, считавшийся в Румынии маргиналом, внезапно с большим отрывом выиграл первый тур выборов. Это вызвало шок не только у многих избирателей и местного политического класса, но и за пределами страны. Джорджеску не раз нахваливал лидеров румынского фашизма, продвигал конспирологические теории вроде заговора вокруг наночипов и коронавируса, ругал НАТО, ЕС и Украину, зато восхищался Владимиром Путиным.

В марте политик пытался вновь выставить свою кандидатуру, но ЦИБ и КС ему отказали. Формулировка, помимо процессуальных несоответствий, включает замечание о том, что кандидат не предоставил гарантий относительно защиты демократии в Румынии. На данный момент он является подозреваемым в уголовной деле с риском получить срок до 25 лет тюрьмы. Разумеется, Джорджеску категорически отверг все обвинения и назвал как отмену выборов, так и расследование вместе с недопуском к новой президентской кампании политическим заказом. В марте вновь начались протесты. Практически сразу и довольно шумные. Новый правый фаворит Основным организатором всех манифестаций в поддержку опального политика выступил его бывший коллега по Альянсу за объединение румын (AUR) Джордже Симион. Именно эта партия – четвертая по численности в Румынии, с председателем Симионом – поддержала на выборах и по сей день поддерживает Джорджеску, хотя тот выступал независимым кандидатом. Кстати, чуть более двух лет назад ему пришлось покинуть AUR после серии антиукраинских высказываний и восхвалений румынских легионеров-союзников Гитлера. И вот теперь лидер AUR сам баллотируется в президенты, по сути, заменив Джорджеску. При этом бывший фаворит не стал поддерживать никого из нынешних кандидатов и даже не появился на протестах, организованных в честь дня его рождения 26 марта в Бухаресте. С пламенной речью там выступил Джордже Симион и пояснил задачу акции – показать, что «мы не забыли Кэлина Джорджеску». Протестующие, пришедшие с его портретами, флагами Румынии и США, развернули баннер длиной с надписью «С днем рождения, господин президент Кэлин». В ходе манифестации скандировали лозунги «Верните второй тур», «Кэлин Джорджеску президент». Невзирая на загадочное молчание Джорджеску, рейтинги Симиона растут с фантастической скоростью. Если в феврале, согласно опросам, за него на президентских выборах не проголосовало бы даже 1% избирателей, то сегодня показатели доходят до 29 – 32%, ощутимо превышая результаты других электоральных конкурентов. Заметим: в конце зимы у Джорджеску было 44%, сейчас – 0%, поскольку в гонке он не участвует.

Отношение старшего товарища к более молодому единомышленнику (Симиону 38 лет) не вполне ясно, ведь был разговор, что вместо Джорджеску баллотироваться будет его жена, тоже звезда TikTok. Однако этого не произошло, а председателю AUR протесты в поддержку экс-кандидата явно идут на пользу, как и связанные с ним скандалы и эпатажные акции его поклонников. Например, накануне манифестаций в Бухаресте с дерева вблизи Центральной тюрьмы слез активист по имени Стежар Дак, просидевший на нем более суток. Он требовал освободить бизнесмена Богдана Пешкира, который фигурирует в деле о подкупе избирателей в прямой связи с Джорджеску. Столь неординарный протест немедленно попал в заголовки не только румынских, но и зарубежных агентств. Еще одной скандальной историей последних дней стал отказ во въезде в Румынию «по соображениям безопасности» трем десяткам граждан Молдовы. Они собирались на митинг Симиона в Бухаресте. Все эти мужчины входили в группировку «румынского Пригожина» Горациу Потры и принимали участие в миссиях на территории Африки. Как сообщалось ранее, румынские следственные органы считают, что близкий к Джорджеску военный инструктор Потра основал в Румынии профашистскую организацию и занимался сбором средств для избирательной кампании политика.

Против Джордже Симиона также открыто уголовное производство из-за призыва на мартовских протестах «публично снять кожу» с тех, кто «совершил переворот», то есть отменил результат осеннего тура президентских выборов. В итоге, выдвиженец ультраправых фактически реализует сценарий, который, по прогнозам экспертов, готовился для кампании Джорджеску. Теперь статус его негласного преемника, сходные жестко оппозиционные взгляды, преследования со стороны власти, акции протеста и «унаследованная» скандальная атмосфера буквально выталкивают Симиона на волну политической популярности. Между тем, ни он сам, ни его партия до недавнего времени не были в Румынии силой, действительно способной занять верхние ступени государственного управления, хотя AUR в 2020 году (через год после основания) вошла в парламент с 9% голосов, а на выборах 2024 года удвоила результат. Правящим большинством стала проевропейская коалиция социал-демократов и национал-либералов, цель которой была, в том числе, не допустить к кормилу власти ультраправых. Что касается Симиона, то всем известны его суверенистские и националистические взгляды. Впрочем, в последнее время он несколько смягчил риторику и, в отличие от Джорджеску, не высказывается против членства Румынии в НАТО и Евросоюзе. Правый кандидат в президенты недавно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и называл Россию агрессором, но отрицать государственность Молдовы не перестал. По его словам, он «ненавидит это искусственное государство», а «господа из Кишинева не хотят» объединения Румынии и Молдовы. «Они изгнали меня, они хотят, чтобы у них было свое государство, свое правительство, парламент, президент, свои границы, хотят поддержки Александра Сороса из Всемирного банка и других лиц, которые сейчас держат Молдову не в румынской, а в немецкой орбите, которая связана с международными сферами влияния», - сказал в телеэфире глава партии, которая не случайно называется Альянс за объединение румын. Въезд в Молдову и Украину Джорже Симиону закрыт уже не первый год.

За президентское кресло борются 11 кандидатов Согласно данным последних соцопросов, за Симионом следуют два кандидата – выдвиженец правящего блока Крин Антонеску и независимый Никушор Дан. Их рейтинговые позиции находятся в пределах 18 – 25%. Системные партии выдвинули в качестве единого кандидата видную фигуру в румынской политике: Крин Антонеску был и депутатом, и сенатором, и министром. Впервые его избрали в парламент еще в 1992 году. Ранее он неизменно представлял национал-либеральную партию, но в 2016 году ушел из политики. Сейчас этот аспект может помочь избежать негативного отношения румын к действующей власти. Большинство местных и зарубежных аналитиков прочат успех номинально независимому участнику предвыборной гонки – мэру Бухареста Никушору Дану. Он уже находится в выигрышном положении, поскольку позиционирует себя как проевропейский, но альтернативный и внесистемный кандидат, при этом демонстрирующий полную легитимность. Дан может претендовать и на симпатии консервативного электората, ведь в свое время он был создателем Союза спасения Румынии (USR), партии с умеренно правыми взглядами. В 2016 году политик ушел с поста главы USR, не согласившись выступить против референдума в поддержку традиционной семьи. Сейчас он критикует власть, призывает граждан объединиться и построить более функциональное государство.