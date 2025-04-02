Трамп готовит удар по Ирану, оппозиция подрывает экономику Турции, а министры спят на совещании у президента

Фото дня Сеул, Южная Корея. Акция буддийских монахов с требованием отставки президента страны Юн Сок Ёля.

Война Дональд Трамп планирует начать «настоящую войну» против Ирана, поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в течение нескольких недель. Об этом сообщает Daily Mail. «Заявления Трампа о бомбардировках Ирана, которых республика прежде никогда не видела, если они не подпишут сделку, — это не просто безумное требование», - пишет газета со ссылкой на источник в израильском правительстве. Ранее Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся достигнуть соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Бойкот Оппозиция Турции призвала своих сторонников 2 апреля полностью отказаться от покупок в магазинах и заведениях общественного питания в знак бойкота. Министр таможни и торговли Турции Омер Болат назвал действия оппозиции попыткой «экономического саботажа» и предупредил об угрозе экономической стабильности. «Призывы к бойкоту являются попыткой подорвать экономику и включают элементы недобросовестной торговли и конкуренции», - добавил он и назвал усилия оппозиционеров «тщетными попытками».

Торг Белый дом считает финансовые последствия присоединения Гренландии к США. «Сотрудники бюджетного управления Белого дома пытаются подсчитать возможные затраты на содержание Гренландии в случае ее приобретения. Они также пытаются оценить, какой доход в казну США можно было бы получить от природных ресурсов Гренландии», - говорится в публикации The Washington Post. Издание пишет, что один из рассматриваемых вариантов - предложить гренландскому правительству более выгодную сделку, чем датчане: «Суть в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания». «Из потенциальных приобретений, которые Трамп планирует осуществить, включая Канаду и Панамский канал, он рассматривает Гренландию как самое легкое», - говорится в публикации. Ликвидация Немецкая полиция ликвидировала крупнейшую платформу под названием KidFlix, на которой размещались видео сексуального насилия над детьми. «Мы говорим о более чем 91 тысяче видео и 79 арестах. Закрытие стримингового сервиса KidFlix стало одним из самых серьезных «ударов» по детской порнографии за последние годы, если не за всю историю», — сказал заместитель начальника баварской полиции Гвидо Лиммер. Масштабная операция проходила с участием 38 стран. Сайт KidFlix существовал с 2022 года.