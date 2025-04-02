Трамп готовит удар по Ирану, оппозиция подрывает экономику Турции, а министры спят на совещании у президента
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Сеул, Южная Корея. Акция буддийских монахов с требованием отставки президента страны Юн Сок Ёля.
Война
Дональд Трамп планирует начать «настоящую войну» против Ирана, поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в течение нескольких недель. Об этом сообщает Daily Mail.
«Заявления Трампа о бомбардировках Ирана, которых республика прежде никогда не видела, если они не подпишут сделку, — это не просто безумное требование», - пишет газета со ссылкой на источник в израильском правительстве.
Ранее Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся достигнуть соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.
Бойкот
Оппозиция Турции призвала своих сторонников 2 апреля полностью отказаться от покупок в магазинах и заведениях общественного питания в знак бойкота.
Министр таможни и торговли Турции Омер Болат назвал действия оппозиции попыткой «экономического саботажа» и предупредил об угрозе экономической стабильности.
«Призывы к бойкоту являются попыткой подорвать экономику и включают элементы недобросовестной торговли и конкуренции», - добавил он и назвал усилия оппозиционеров «тщетными попытками».
Торг
Белый дом считает финансовые последствия присоединения Гренландии к США.
«Сотрудники бюджетного управления Белого дома пытаются подсчитать возможные затраты на содержание Гренландии в случае ее приобретения. Они также пытаются оценить, какой доход в казну США можно было бы получить от природных ресурсов Гренландии», - говорится в публикации The Washington Post.
Издание пишет, что один из рассматриваемых вариантов - предложить гренландскому правительству более выгодную сделку, чем датчане: «Суть в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания».
«Из потенциальных приобретений, которые Трамп планирует осуществить, включая Канаду и Панамский канал, он рассматривает Гренландию как самое легкое», - говорится в публикации.
Ликвидация
Немецкая полиция ликвидировала крупнейшую платформу под названием KidFlix, на которой размещались видео сексуального насилия над детьми.
«Мы говорим о более чем 91 тысяче видео и 79 арестах. Закрытие стримингового сервиса KidFlix стало одним из самых серьезных «ударов» по детской порнографии за последние годы, если не за всю историю», — сказал заместитель начальника баварской полиции Гвидо Лиммер.
Масштабная операция проходила с участием 38 стран.
Сайт KidFlix существовал с 2022 года.
Паранойя
Новая пандемия может начаться уже «завтра», - заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, для борьбы с ней странам мира следует заключить соглашение.
«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», - говорится в заявлении Гебрейесуса.
Сновидения
Президент Замбии Хакаинде Хичилема запретил членам правительства спать на совещаниях.
Он публично осудил членов кабинета министров за невнимательность во время правительственных совещаний, связав это с отсутствием самоконтроля и «потаканием своим желаниям».
Хичилема не уточнил, что именно он подразумевает под «потаканием желаниям», однако местные СМИ предположили, что речь идет о злоупотреблении чиновниками алкоголем и их участии в ночных вечеринках.
По словам главы государства, некоторые министры засыпают на заседаниях уже к 10 часам утра, что ставит под вопрос их профессиональную пригодность.