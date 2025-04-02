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Мафия и власть настолько срослись…

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:55 839

Мексика находится в глубоком шоке от находок, сделанных на ранчо Изагирре, в шестидесяти километрах от Гвадалахары, второго по численности города страны. Все свидетельствует о том, что здесь, среди сельскохозяйственных угодий, была расположена тренировочная база картеля «Новое поколение Халиско», она же пыточная и место казней.

В первый раз силы Национальной гвардии и прокуратуры побывали на этом участке с несколькими небольшими постройками, окруженном стенами, еще в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось об аресте десяти человек, освобождении двух незаконно удерживаемых лиц и находке одного трупа. Но постепенно внимание к ранчо угасло. Пока в начале марта туда не пришли «искатели» - активисты гражданской организации «Guerreros Buscadores», которая занимается розыском без вести пропавших людей: это очень серьезная проблема в Мексике, где орудуют наркокартели, и в организацию входят в основном родственники пропавших, преимущественно женщины.

Войну наркокартелям объявляет каждый следующий президент Мексики, но мафия и власти, особенно на местах, настолько срослись, что достигнуть убедительного результата в борьбе кажется нереальным

5 марта «искатели» опубликовали фотографии массового захоронения и вероятного крематория на территории ранчо. Там же были найдены груды обуви и одежды сотен людей, что напоминало картины из нацистских лагерей смерти. 11 марта генпрокурор Мексики выступил с заявлением, что местные власти не могли не знать о том, что происходит на ранчо, и сознательно скрывали улики, которые без труда нашли гражданские активисты. Было подтверждено существование «шести партий костей в четырех ямах». Двоих офицеров полиции федеральные власти арестовали по обвинению в причастности к деятельности картеля на ранчо Изагиррес.

В сети тут же появилось видео вооруженных мужчин со скрытыми лицами, которые отрицали причастность картеля Халиско к ранчо и тому, что там происходило, а в адрес «искателей» были высказаны недвусмысленные угрозы. Президенту страны Клаудии Шейнбаум пришлось сделать заявление о том, что члены поисковой организации получат защиту от государства.

Проблема произвола, который в Мексике творит наркомафия, вышла наружу не в первый раз, но масштабы проблемы с каждым разом все больше увеличиваются.

Гражданские активисты опубликовали фотографии массового захоронения и вероятного крематория на территории ранчо наркокартеля

Картель «Новое поколение Халиско» возник в 2010 году в результате раскола картеля Синалоа после гибели в перестрелке с военными одного из лидеров - Игнасио Коронеля Вильяреаля «Начо», правой руки Хоакина Гусмана «Эль Чапо». С тех пор он разросся до огромных размеров и, главное, приобрел колоссальное влияние. По данным DEA (Управления по борьбе с наркотиками США) организация насчитывает около 19 тысяч членов. Халиско и Синалоа ведут жестокую борьбу за контроль над разными регионами Мексики, включая участок границы с Гватемалой.

Халиско активно работает в 21 мексиканском штате из 31. Синалоа уже уступает: их люди действуют в 19 штатах, из ряда штатов конкуренты их вытеснили. Ослабление Синалоа вызвано внутренней борьбой за наследство Гусмана, который отбывает пожизненный срок в США. Минувшим летом были арестованы «Эль Майо» Замбада и один из сыновей Гусмана, они сейчас в Штатах ждут суда. Тем временем DEA отмечает присутствие «Нового поколения» в ста странах мира. Специалисты считают, что успешному росту картеля способствуют полное отсутствие тормозов при использовании насилия и бурный рост популярности фентанила, вытеснившего значительно более дорогой героин. Это тот самый синтетический наркотик, эпидемия распространения которого заставляет Дональда Трампа использовать вооруженные силы США для перекрытия мексиканской границы. Кроме того, Халиско славится гибкостью при завоевании новых территорий: картель использует «гибридные» формы экспансии, подключая к сотрудничеству местные криминальные организации на условиях своего рода франшизы.

Сейчас картель Халиско возглавляет Немесио Рубен Оснгуэра Сервантес «Эль Менчо», за информацию, которая приведет к его поимке, американские власти готовы заплатить 15 миллионов долларов. У себя на родине для многих он герой: на прошлых выходных во время выступления одной из групп на музыкальном фестивале портрет «Эль Менчо» проецировался над сценой, и это не редкое явление.

Недавний арест главного специалиста картеля «по кадрам» Хосе Грегорио Ластры позволил больше понять, как устроен рекрутинг в «Новом поколении».

Специалисты считают, что успешному росту картеля способствуют полное отсутствие тормозов при использовании насилия и бурный рост популярности фентанила, вытеснившего значительно более дорогой героин

Первая группа – те, кого привлекает бандитский образ жизни и мечты о высоком заработке, таких большинство.

Вторая, очень важная группа – бывшие сотрудники силовых органов, полиции или специальных частей, которые становятся инструкторами или командирами боевых подразделений. Особый интерес представляет третья группа. Специалисты картеля создают сайты, которые якобы нанимают на работу сотрудников охранных компаний, предлагая высокую зарплату. Претендентов отвозят в центры подготовки, где проводят занятия по физподготовке, учат обращаться с оружием и принуждают работать на картель. Тех, кто отказывается, избивают, пытают и убивают. Ранчо Изагиррес, судя по всему, и было таким тренировочно-пыточным центром.

Это далеко не единичная находка. Прошлогодний правительственный доклад указывает, что Национальная поисковая комиссия обнаружила 5600 тайных захоронений, которые содержали больше 52 тысяч тел. Убийства происходили с 2007 по 2023 год. Всего, согласно официальной статистике, с1962 года в Мексике числятся пропавшими «не по своей воле» 111 916 человек. Неофициальные цифры значительно выше. И в последние годы, с разгулом наркомафии, они растут по экспоненте.

Что делать с этой напастью, непонятно. Войну наркокартелям объявляет каждый следующий президент Мексики, но мафия и власти, особенно на местах, настолько срослись, что достигнуть убедительного результата в борьбе кажется нереальным.

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