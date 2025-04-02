Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»

Президент России Владимир Путин направил в Вашингтон главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Его называют в том числе одним из ключевых переговорщиков с США по экономическим и инвестиционным вопросам в контексте украинского урегулирования. Поскольку само урегулирование пока явно буксует, то Москва хотела бы сохранить позитивный тренд в налаживании собственно российско-американских отношений, насколько это вообще возможно не в увязке с Украиной. После того, как на днях Трамп несколько раз пригрозил новыми жесткими санкциями (в том числе в нефтяной отрасли) России, подозревая, что она тянет время на переговорах, в визите Дмитриева в Вашингтон, похоже, появилась явная срочность. Он должен встретиться уже сегодня со спецпредставителем США Стивом Виткоффом, который считается самым «благорасположенным» к Москве членом команды переговорщиков Трампа и уже встречался лично с Путиным.

Дмитриева на Западе считают человеком, которому Путин доверяет. Его супруга Наталья Попова является заместителем директора Фонда «Иннопрактика», который связывают с младшей дочерью российского президента Катериной Тихоновой (они подруги). Сам Дмитриев находится под санкциями США, однако ради поездки в Америку (это первый визит в США столь высокопоставленного российского чиновника после февраля 2022 года) санкции были приостановлены, иначе Дмитриев просто не получил бы визу и его не впустил бы пограничник в аэропорту. Важно также отметить, что Кирилл Дмитриев, пожалуй, один из тех в российском руководстве, кто лучше всех знает, как вести дела с американцами. В Америку он, родившийся еще в советской Украине, попал в 14-летнем возрасте по школьному обмену и почти без перерыва провел там 13 лет. Закончил Стэнфорд (бакалавр по экономике с отличием) и Гарвард (школа бизнеса), затем работал инвестбанкиром в Goldman Sachs в Нью-Йорке и консультантом в McKinsey & Company в Лос-Анджелесе, Москве и Праге. После окончательного возвращения в Россию в 2000 году продолжал работать в западных компаниях. В 2011 году он возглавил созданный тогда РФПИ, размеры которого оцениваются в 10 млрд долл. До начала СВО фонд вполне успешно сотрудничал с самыми разными иностранными партнерами (установлены партнерства с международными соинвесторами из более чем 15 стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Китай, Катар, Кувейт, Бахрейн, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Италию, Францию, среди партнеров были также BlackRock, Goldman Sachs и Deutsche Bank), инвестировав в почти сотню проектов в РФ на общую сумму более 2,1 трлн рублей почти во всех регионах России. Дмитриев уже после первых российско-американских консультаций в Саудовской Аравии отозвался о них оптимистичнее всех остальных. В частности, он говорил, что Россия и Америка уже начали обсуждать совместный проект по редкоземельным металлам. Потери американского бизнеса от ухода из РФ он оценивал в 300 млрд долл. (столь высокой оценки в других источниках не встречалось), давая понять, что возвращение представляло бы огромный интерес для компаний из США. Хотя пока ни одна американская фирма из числа ушедших о намерении вернуться публично не заявляла. Также Дмитриев говорил о заинтересованности России в привлечении западных (американских прежде всего) инвесторов для развития Арктики и разработки ее ископаемых. Это призвано «правильно лечь» на намерения Трампа всячески поощрять американскую экспансию в регион, включая приобретение Гренландии у Дании.

Возможно, в разговоре с Уиткоффом Дмитриев предложит еще какие-то направления сотрудничества, интересные Москве. В том числе он может обсудить вопрос об ослаблении каких-то американских санкций. Ранее Москва выдвинула условием возобновления «черноморской инициативы» (прекращения военных действий на Черном море) снятие санкций с российского аграрного сектора, включая финансовые, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, снятие ограничений по обслуживанию российских судов, перевозящих аграрные грузы и минеральные удобрения, в европейских и других портах, а также целый ряд других. Однако выполнение многих из этих требований зависит от Европы, которая и слышать об этом не хочет. Возможно, Дмитриев обсудит «корректировку» условий так, чтобы они не стопорили весь переговорный процесс. Примечательно, что на днях министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заметил, что в США удерживаются закупленные Россией авиазапчасти на $500 млн (они уже были оплачены), и Москва заинтересована в разблокировке их поставок. Также, по его словам, Москва хотела бы добиться признания ремонта самолетов Airbus и Boeing, проведенного без разрешения производителей. Это важня проблема, поскольку, оказавшись под санкциями, российская авиаотрасль испытывает нарастающие проблемы с обслуживанием своего авиапарка. Дмитриев олицетворяет вполне самостоятельный «трек» в российско-американских переговорах, заточенный прежде всего на бизнес и поиск взаимных интересов. При том что в МИД РФ могут относиться к «дипломатии Дмитриева» с определенной ревностью. Линия профессиональных дипломатов пока выглядит несколько более жесткой. Тем более, что по «украинскому направлению» переговоры явно буксуют. Так и не заработал, например, мораторий на удары по объектам энергетики. На недавнем совещании Совбеза России министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту, что Украина мораторий не соблюдает, тогда как Россия соблюдает. Москва передала перечень энергообъектов, подвергшихся атакам ВСУ, советнику Трампа по нацбезопасности Майку Уолтцу.