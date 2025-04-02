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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение

08:37 477

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за угрозы дефицита торгового баланса национальной безопасности страны.

«Дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США. Источник этой угрозы, полностью или в значительной степени, находится за пределами Соединенных Штатов, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — сказал он.

Трамп также указал на то, что в двусторонних торговых отношениях между США и странами мира «отсутствует взаимность». Он назвал несопоставимыми «тарифные ставки и нетарифные барьеры, а также экономическую политику торговых партнеров США», которые, по мнению американского президента, «подавляют внутренние зарплаты и потребление.

Президент отметил, что, «несмотря на приверженность принципу взаимности, торговые отношения между США и их торговыми партнерами стали крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

CNN отмечает, что введение чрезвычайного положения дает Трампу больше полномочий в сфере тарифов. 2 апреля президент США объявил о «зеркальных» пошлинах от 10 до 50% в отношении десятков стран, назвав это «декларацией экономической независимости». Меры вступят в силу 9 апреля. До этого, 5 апреля, начнет действовать базовая таможенная пошлина в 10% в отношении других стран.

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