Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа

В документе подчеркивается, что американские власти ссылаются на якобы понесенные убытки в международной торговле и повышают пошлины для всех торговых партнеров, используя аргумент так называемой «взаимности». В министерстве считают, что такой подход нарушает достигнутый баланс интересов и игнорирует тот факт, что США долгое время извлекали значительную выгоду из международной торговли. Китайские власти также отметили, что США вводят «взаимные пошлины» на основе субъективных односторонних оценок, что не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон.

Министерство коммерции Китая выразило недовольство новыми пошлинами США, заявив, что они игнорируют баланс интересов, достигнутый в результате многолетних торговых переговоров. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Товары из КНР, согласно указу, будут облагаться в США пошлинами в 34%, а суммарная пошлина для Китая составит 54%.

Правительство Японии считает «крайне прискорбным» введение США импортных пошлин и будет настаивать на их пересмотре, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, отметив, что меры Вашингтона в области торговли окажут влияние на экономические отношения двух стран и всю систему международной торговли.

Тем временем торги на Токийской фондовой бирже открылись обвалом котировок на фоне введения президентом США Дональдом Трампом «зеркальных» тарифов, которые для Японии составили 24%. Ключевой индекс Nikkei 225, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, в первые минуты снизился до 34,552 пунктов (3,28%), следует из данных торгов. На пике обвала индекс опускался до 34 102 пунктов. Как пишет Bloomberg, в целом начало торгов азиатскими акциями в регионе было не самым удачным, но в регионе, за исключением Японии, ситуация с американскими фьючерсами сложилась хуже. Так, японский индекс Topix, в который входят компании с большой капитализацией, показал, что фьючерсы на американские акции упали более чем на 3% в начале торгов. Южнокорейский индекс Kospi и австралийский индекс S&P/ASX 200 за день упали более чем на 2%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины наносят «серьезный удар» по предприятиям и потребителям, Европа готова как ответить на них, так и к сотрудничеству. «Универсальные пошлины, объявленные США, наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И перейти от конфронтации к переговорам», — написала она в X.

Фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции, что разделяет позицию Трампа о том, что некоторые получают «несправедливую выгоду» из-за изъянов глобальной торговой системы, и готова принимать усилия, чтобы она соответствовала текущим реалиям. Однако, по ее мнению, тарифы не помогут «починить» систему.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ответные пошлины, объявленные Трампом, «фундаментально изменят международную торговую систему», и пообещал бороться с ними с помощью контрмер. «Мы собираемся бороться с этими пошлинами с помощью контрмер. Мы собираемся защитить наших работников», - заявил он.

Тем временем министр торговли и предпринимательства Великобритании Джонатан Рейнольдс сообщил, что «США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход заключается в том, чтобы сохранять спокойствие и приверженность выполнению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня». Министр добавил, что у Лондона «есть целый ряд инструментов, и мы будем действовать без колебаний».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен считает, что от введенных пошлин никто не выиграет: «Европа будет едина. Европа даст решительные и пропорциональные ответы». Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала пошлины, введенные Трампом, «неправильными». По ее мнению, они не принесут пользы США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсетях, что «необходимы адекватные решения»

Министр торговли и промышленности Норвегии Сесили Мирсет заявила, что «очевидно, что это серьезно для мировой экономики и критически важно для Норвегии. ...Это серьезный день, и сейчас нам нужно получить общее представление о том, что это на самом деле означает для Норвегии».

Между тем премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил во время пресс-конференции, что пошлины Трампа не являются неожиданными, но они абсолютно «необоснованны» и «противоречат принципам партнерства между нашими странами. Это не дружеский поступок».

Премьер-министр Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ответить на тарифы, введенные Трампом, в четверг в 14:00 (в полночь по бакинскому времени).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не может спрогнозировать реакцию фондовых рынков на объявленные администрацией Дональда Трампа пошлины: «Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнется торговля завтра и где закроется рынок. Но я считаю, что самое важное - это базовые экономические показатели. В конце концов, как говорил Уоррен Баффет: «В краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, а в долгосрочной – весы».

2 апреля Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.