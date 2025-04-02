Строительная компания против Azfen

Договор между компаниями, заключенный 22 февраля 2021 года, был расторгнут в одностороннем порядке. По словам Махмудова, согласно договору, субподрядчик MECC обязался выполнить работы по изоляции труб в рамках проектов модернизации и реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, а субподрядчик AZFEN обязался оплатить выполненные работы.

Строительная компания ООО МECC надеется через суд получить от совместного предприятия AZFEN около 640 тысяч манатов. Об этом сообщил юрист строительной компании MECC Джахангир Махмудов.

«Несмотря на то что на выполнение работ было отведено четыре месяца, из-за того, что AZFEN несвоевременно предоставил фронт работы и необходимые материалы, сроки были продлены до 17 месяцев, - говорит юрист. - В результате этого ООО MECC понесло крупные финансовые потери и столкнулось с дополнительными расходами. Их общая сумма составила 638 344,53 маната. В связи с этим в AZFEN было направлено официальное письмо относительно понесенных расходов. AZFEN подтвердил финансовые потери MECC, связанные с задержкой работ.

Прошло уже три года, однако компания AZFEN до сих пор не произвела оплату, несмотря на то, что руководитель проекта Араз Тагизаде и генеральный директор AZFEN Гамид Гасанов не раз обещали, что расходы будут возмещены.

По этой причине 10 октября 2024 года ООО МЕСС обратилось по данному вопросу в Бакинский коммерческий суд. Судебный процесс по данному делу в настоящее время продолжается».