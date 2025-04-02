Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщила газета The Washington Post.

Источник издания, знакомый с ходом встречи, сообщил в ночь на 3 апреля по Москве, что переговоры «продолжаются». Неясно, завершились ли переговоры на данный момент.

Кирилл Дмитриев утром 3 апреля опубликовал в соцсети X заявление о том, почему важен диалог между Россией и США. «Какой бы ни была ваша политика, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — заявил Дмитриев.

Публикация сопровождается изображением, на котором гражданский самолет через Атлантический океан направляется в Вашингтон. Пост был опубликован спустя несколько часов после того, как СМИ сообщили о начале переговоров Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме.