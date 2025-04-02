USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме

10:14 786

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщила газета The Washington Post.

Источник издания, знакомый с ходом встречи, сообщил в ночь на 3 апреля по Москве, что переговоры «продолжаются». Неясно, завершились ли переговоры на данный момент.

Кирилл Дмитриев утром 3 апреля опубликовал в соцсети X заявление о том, почему важен диалог между Россией и США. «Какой бы ни была ваша политика, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — заявил Дмитриев.

Публикация сопровождается изображением, на котором гражданский самолет через Атлантический океан направляется в Вашингтон. Пост был опубликован спустя несколько часов после того, как СМИ сообщили о начале переговоров Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме.

Телеканал CBS News сообщил ранее, что встреча Дмитриева и Уиткоффа запланирована в Белом доме. CNN сообщал, что власти США временно отменили санкции в отношении Кирилла Дмитриева, чтобы выдать ему американскую визу.

Кирилл Дмитриев приехал в США на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что он «очень зол» из-за высказываний президента РФ Владимира Путина о легитимности власти в Украине. По выражению The Washington Post, Трамп проявляет нетерпение из-за того, что Путин медлит с переговорами по Украине. Газета считает, что Дмитриев приехал в Вашингтон, «чтобы успокоить администрацию и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок».

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 4654
Израиль «сигнализирует» Турции?
Израиль «сигнализирует» Турции? видео; обновлено 10:26
10:26 7426
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4050
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 1092
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
10:34 1168
После решения Трампа золото взлетело
После решения Трампа золото взлетело
10:45 962
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема
02:33 5152
Хуситов бомбить – только бомбы терять
Хуситов бомбить – только бомбы терять главная тема; все еще актуально
2 апреля 2025, 20:31 3703
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
10:14 787
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
08:42 3083
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
08:37 4297

ЭТО ВАЖНО

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 4654
Израиль «сигнализирует» Турции?
Израиль «сигнализирует» Турции? видео; обновлено 10:26
10:26 7426
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4050
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 1092
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
10:34 1168
После решения Трампа золото взлетело
После решения Трампа золото взлетело
10:45 962
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема
02:33 5152
Хуситов бомбить – только бомбы терять
Хуситов бомбить – только бомбы терять главная тема; все еще актуально
2 апреля 2025, 20:31 3703
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
10:14 787
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
08:42 3083
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
08:37 4297
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться