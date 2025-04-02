Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщила газета The Washington Post.
Источник издания, знакомый с ходом встречи, сообщил в ночь на 3 апреля по Москве, что переговоры «продолжаются». Неясно, завершились ли переговоры на данный момент.
Кирилл Дмитриев утром 3 апреля опубликовал в соцсети X заявление о том, почему важен диалог между Россией и США. «Какой бы ни была ваша политика, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — заявил Дмитриев.
Публикация сопровождается изображением, на котором гражданский самолет через Атлантический океан направляется в Вашингтон. Пост был опубликован спустя несколько часов после того, как СМИ сообщили о начале переговоров Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме.
Whatever your politics—dialogue between the US and Russia matters. It’s about building a more secure, more prosperous world for everyone.#Russia #USA #USRussia pic.twitter.com/idrz88IeoI— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 3, 2025
Телеканал CBS News сообщил ранее, что встреча Дмитриева и Уиткоффа запланирована в Белом доме. CNN сообщал, что власти США временно отменили санкции в отношении Кирилла Дмитриева, чтобы выдать ему американскую визу.
Кирилл Дмитриев приехал в США на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что он «очень зол» из-за высказываний президента РФ Владимира Путина о легитимности власти в Украине. По выражению The Washington Post, Трамп проявляет нетерпение из-за того, что Путин медлит с переговорами по Украине. Газета считает, что Дмитриев приехал в Вашингтон, «чтобы успокоить администрацию и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок».