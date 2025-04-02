Нетаньяху в Венгрии вопреки ордеру МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой Сарой прибыл в Будапешт. О визите израильского лидера сообщил глава оборонного ведомства Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Мы рады приветствовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште», — цитирует издание Magyar Nemzet заявление министра. Как уточняется, приглашение посетить страну поступило от венгерского премьера Виктора Орбана. Ожидается, что Нетаньяху проведет в Венгрии несколько дней, в течение которых состоятся переговоры с Орбаном.

По данным The Times of Israel, этот визит стал первым для Нетаньяху после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Источники издания сообщают, что в ходе поездки израильский премьер планирует объявить о намерении Израиля выйти из состава МУС.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля, обвинив его в военных преступлениях, совершенных на палестинских территориях, включая сектор Газа. В ответ на действия суда президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года подписал указ о введении санкций против МУС, мотивируя это защитой интересов США и их союзников, включая Израиль.