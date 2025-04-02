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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Украинцы летят в США обсуждать сделку

10:32 564

Украинская делегация в ближайшее время отправится в США для обсуждения соглашения о полезных ископаемых.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg.

По его словам, визит состоится «либо в конце этой, либо в начале следующей недели» и будет посвящен деталям экономического сотрудничества между двумя странами. Бессент уточнил, что украинская сторона уже привлекла юристов, а со стороны США сделка «готова».

«Мы считаем, что это соглашение важно как для американского, так и для украинского народа, а также для мирного процесса», — заявил министр.

Ранее Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в попытке выйти из сделки. По данным агентства, Трамп пригрозил, что отказ от соглашения может обернуться для Зеленского «серьезными проблемами».

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