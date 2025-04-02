Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин указал руководству Армении на невозможность быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ЕС. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что армянскому обществу будут подробно объяснены все преимущества, которые дает членство в ЕАЭС, а также возможные последствия выхода из этого союза, чтобы у людей сложилось ясное и объективное понимание ситуации», — подчеркнул он.

Галузин добавил, что ЕАЭС представляет собой союз равноправных стран, тогда как Евросоюз, по его мнению, — это организация, где господствует строгая дисциплина, подчиненная антироссийским установкам, которые навязывают оторванные от реальности брюссельские чиновники.

Отметим, что инициатива о запуске процесса вступления Армении в ЕС была предложена рядом общественных и политических организаций, собравших 60 тысяч подписей граждан.