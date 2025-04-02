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После решения Трампа золото взлетело

10:45 967

Цена на золото обновила исторический максимум и впервые превысила $3200 за унцию. Котировки июньского фьючерса на драгметалл на Чикагской товарной бирже (CME) под закрытие торгов в среду подскочили на 1,77% и на пике достигли $3201,6 за тройскую унцию.

По итогам торгов 2 апреля цены на золото составили $3166,2 — на 0,64% выше уровня предыдущего дня. Утром в четверг фьючерсы дорожали на 0,15%, до $3170,9 за тройскую унцию.

Резкий рост на рынке золота произошел после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых импортных пошлинах. Был введен минимальный сбор в размере 10% на импорт, против некоторых стран размер пошлин достиг 50%.

Это вызвало опасения, что действия США могут спровоцировать замедление мировой экономики, пишет Bloomberg. В итоге инвесторы устремились в активы-убежища, включая золото, что подтолкнуло цены на драгметалл вверх.

В этом году драгоценный металл уже прибавил более 21%. В прошлом году стоимость золота выросла более чем на 27% благодаря благоприятной денежно-кредитной политике и активным покупкам со стороны центральных банков, а также спросу инвесторов на активы-убежища.

Несколько крупных банков, в том числе Goldman Sachs, повысили целевые цены на золото. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к концу года цена на золото составит $3300 за унцию. Эксперты ожидают более высокого, чем ранее прогнозировалось, спроса на золото со стороны центральных банков и значительный приток средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные драгоценными металлами.

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