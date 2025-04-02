Почему пошлины Трампа не коснулись России?

Президент США Дональд Трамп решил не вводить дополнительные пошлины на российские товары из-за того, что американские санкции уже исключают какую-либо «значимую торговлю» с Россией. Об этом в комментарии Axios сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Издание отмечает, что при этом объем торговли США с Россией все еще превышает показатели с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые оказались в списке стран, подпадающих под новые тарифы Трампа.

Под действие новых пошлин не попали также Куба, Беларусь и Северная Корея. Ливитт пояснила, что существующие ограничения и тарифы в отношении этих государств и без того достаточно жесткие.

Министр финансов США Скотт Бессент в беседе с Fox News подтвердил, что торговля с Россией и Беларусью фактически не осуществляется из-за санкций, что и стало причиной их исключения из списка стран, затронутых новыми пошлинами.

Представитель Белого дома на условиях анонимности в комментарии The New York Times добавил, что Россия, Беларусь, Куба и КНДР уже сталкиваются с крайне высокими тарифами, а ранее введенные санкции исключают любую значимую торговлю с этими странами.

По данным The Bell, в 2024 году товарооборот между Россией и США достиг минимального уровня с 1992 года — 3,5 миллиарда долларов. Для сравнения: в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, этот показатель составлял 35 миллиардов долларов.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из ряда стран. В список вошли Китай, Великобритания, Япония, Тайвань и другие государства. Среди них оказались Украина (пошлины составят 10%), Казахстан (27%), Молдова (31%), Азербайджан, Грузия и Армения (10%).