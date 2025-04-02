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Украинские дроны превращаются в кибероружие

10:49 1043

Российские военные, захватывая украинские беспилотники, сталкиваются с вирусами, встроенными в устройства, сообщает Forbes.

Эти дроны содержат вредоносное ПО, которое мешает перепрошивке, выводит из строя порты и делает повторное использование невозможным.

По данным Reddit, зараженные дроны могут также передавать данные украинским операторам, что создает риски для российских военных. 

Некоторые варианты вредоносного ПО блокируют повторное изображение жесткого диска дрона. Даже в случае успешного восстановления система может передать данные оператору ВСУ, что ставит под угрозу российских военных. Это уменьшает мотивацию РФ к перепрофилированию украинских беспилотников, которые в условиях дефицита ресурсов являются ценным трофеем.

Использование такой тактики демонстрирует ИТ-успешность Украины: вирусы на борту дронов не только мешают противнику, но и минимизируют затраты. По мнению экспертов, в будущем подобные методы могут применяться обеими сторонами, ускоряя гонку кибервооружений.

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