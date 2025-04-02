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Новый скандал: У Уолтца было 20 чатов Signal, где обсуждали нацбезопасность

11:01 451

Команда советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца организовала не менее 20 групповых чатов в мессенджере Signal для обсуждения чувствительных вопросов, связанных с национальной безопасностью, включая ситуацию в Украине, в Китае, секторе Газа и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на четырех источников, которые были включены в эти чаты.

По информации собеседников издания, команда Уолтца активно использует Signal для создания чатов по темам национальной безопасности. Двое из них уточнили, что знают о существовании или участвовали как минимум в 20 таких группах. Все четверо утверждают, что в переписках затрагивалась чувствительная информация.

«Это более масштабное применение приложения, чем сообщалось ранее, и оно раскрывает, насколько часто команда по нацбезопасности администрации Трампа полагается на Signal — общедоступное приложение для обмена сообщениями — в своей работе», — отмечает издание.

«Создание чатов по любым вопросам нацбезопасности было обычным делом», — рассказал один из источников, добавив, что в группы нередко входили представители американского правительства и высокопоставленные чиновники.

Один из собеседников заявил, что Уолтц фактически «перевел всю коммуникацию Совета национальной безопасности в Signal».

Официальный представитель СНБ Брайан Хьюз пояснил, что использование Signal разрешено на правительственных устройствах, а в некоторых ведомствах приложение даже автоматически устанавливается на телефоны сотрудников. Он также отметил, что мессенджер применялся как в администрации Байдена, так и при Трампе.

«Это один из допустимых способов связи, но не главный и даже не второстепенный. Он входит в число разрешенных инструментов для несекретной информации при условии, что пользователь сохраняет записи. Утверждения о передаче секретных данных через Signal абсолютно ложны», — подчеркнул Хьюз.

Ни один из четырех источников Politico не подтвердил, что через Signal передавалась секретная информация, однако все они указали, что переписка в чатах содержала конфиденциальные сведения о работе системы национальной безопасности США.

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