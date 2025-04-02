ЕС и НАТО объединяются для Украины

Европейские страны изучают возможность задействования структур НАТО при развертывании миротворческих сил в Украине, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников ЕС.

Согласно одному из обсуждаемых предложений, которое рассматривалось на встречах под руководством Франции и Великобритании в рамках «коалиции желающих», структуры управления и контроля НАТО могут быть использованы для организации работы сил безопасности в Украине. Кроме того, инициатива предполагает, что миротворцы смогут опираться на совместные ресурсы альянса в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Инициаторы идеи считают участие НАТО в такой миссии способом обеспечить «косвенное вовлечение США и негласную поддержку со стороны Вашингтона». Участники дискуссий на встречах «коалиции желающих» — стран, допускающих военное присутствие своих сил в Украине после завершения войны, — неоднократно подчеркивали, что определенная поддержка США имеет решающее значение для любого подобного развертывания.

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», где представители около 30 государств обсудили возможные меры по обеспечению безопасности Украины после завершения войны. Одной из центральных тем стало размещение военного контингента на территории Украины. США в этом саммите участия не принимали.