USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Турция готова к войне. Без объявлений

главная тема
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
11:23 950

Сухопутные части Армии обороны Израиля после артиллерийской подготовки продвинулись на юге от Голанских высот на восток через провинцию Дераа в сторону друзской провинции Сувейда. Население этих территорий берется за оружие, а в мечетях Дераа призывают к джихаду – процесс, который запустить легко, а остановить крайне сложно.

Причем израильтяне совершенно не скрывают своей цели. The Jerusalem Post цитирует израильского чиновника: «Наши удары по Сирии — это сигнал Турции, чтобы она не создавала там военную базу и не вмешивалась в нашу деятельность».

А Анкара уже дала понять, что не намерена терпеть израильские удары в Сирии после того, как разместит там свои военные базы. «Израильские истребители могут быть сбиты турецкими ПВО или ВВС в случае нарушения установленных границ», - такое турецкое предупреждение уже передано израильской стороне.

Угрожая Турции, Израиль полагает, что Вашингтон безоговорочно поддержит любые их действия

Кроме того, началась постепенная переброска различных систем ПВО на базы в Сирии, переданные под контроль турецкой армии. Среди них турецкие ЗРК Hisar. Обсуждается также вероятность развертывания ЗРК С-400, закупленных Анкарой у России. Уже известно, что в следующем году в Сирию начнут перебрасывать и турецкие ЗРК дальнего радиуса действия Siper, серийное производство которых началось в прошлом, 2024 году. Помимо этого, на военных базах будут развернуты новейшие РЛС ALP 500-G с дальностью действия 650+ км.

То есть израильские угрозы и вполне реальные удары Анкара попросту игнорирует, продолжая идти к своей цели, – оказать максимальную помощь новым сирийским властям в переформатировании страны и защитить их от внешних угроз. «Сирия мирная, стабильная и единая» - вот лозунг Анкары на текущий день, который категорически не приемлет кабинет Нетаньяху. И никто не хочет отступать.

Причем не приемлет настолько, что готов открыть там еще один фронт к уже имеющимся в Газе и на границе с Ливаном, что с военной точки зрения является чистой воды безумием, особенно если учесть, что на уже имеющихся фронтах какой-то фундаментальной победы не достигнуто. Но израильское руководство это, по всей видимости, не смущает. Оно абсолютно уверено, что Вашингтон безоговорочно поддержит любые их действия, а коли так, то и оглядываться на последствия своей разухабистой политики нет ни малейшей необходимости.

Нужно отдать должное выдержке Анкары: не делает громких заявлений – предупредила, а выводы уж пусть делают те, кто это предупреждение получил

Но, как говорится, на Трампа надейся, а своей головой все же думай. Американский президент сегодня говорит одно, а завтра другое, и какие идеи возникают в его голове – предсказать достаточно сложно. Тем более на кону такая ставка – вооруженное столкновение своего ближайшего ближневосточного союзника с Турцией, к чему ситуация скатывается просто какими-то совершенно стремительными темпами.

Нужно отдать должное выдержке Анкары. Она не делает громких заявлений – предупредила, а выводы уж пусть делают те, кто это предупреждение получил. Турция же готова к любому развитию ситуации, но не считает необходимым ее каким-то образом подстегивать или подгонять.

Остается только надеяться на мирное разрешение ситуации. Но мы живем в такое время, когда здравый смысл находится в коме. И когда он из этого состояния выйдет – никто сказать не может.

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 4659
Израиль «сигнализирует» Турции?
Израиль «сигнализирует» Турции? видео; обновлено 10:26
10:26 7442
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4053
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 1106
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
10:34 1181
После решения Трампа золото взлетело
После решения Трампа золото взлетело
10:45 971
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема
02:33 5155
Хуситов бомбить – только бомбы терять
Хуситов бомбить – только бомбы терять главная тема; все еще актуально
2 апреля 2025, 20:31 3704
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
10:14 793
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
08:42 3091
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
08:37 4309

ЭТО ВАЖНО

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 4659
Израиль «сигнализирует» Турции?
Израиль «сигнализирует» Турции? видео; обновлено 10:26
10:26 7442
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4053
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 1106
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
10:34 1181
После решения Трампа золото взлетело
После решения Трампа золото взлетело
10:45 971
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема
02:33 5155
Хуситов бомбить – только бомбы терять
Хуситов бомбить – только бомбы терять главная тема; все еще актуально
2 апреля 2025, 20:31 3704
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
10:14 793
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
08:42 3091
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
08:37 4309
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться