Турция готова к войне. Без объявлений

Сухопутные части Армии обороны Израиля после артиллерийской подготовки продвинулись на юге от Голанских высот на восток через провинцию Дераа в сторону друзской провинции Сувейда. Население этих территорий берется за оружие, а в мечетях Дераа призывают к джихаду – процесс, который запустить легко, а остановить крайне сложно. Причем израильтяне совершенно не скрывают своей цели. The Jerusalem Post цитирует израильского чиновника: «Наши удары по Сирии — это сигнал Турции, чтобы она не создавала там военную базу и не вмешивалась в нашу деятельность». А Анкара уже дала понять, что не намерена терпеть израильские удары в Сирии после того, как разместит там свои военные базы. «Израильские истребители могут быть сбиты турецкими ПВО или ВВС в случае нарушения установленных границ», - такое турецкое предупреждение уже передано израильской стороне.

Кроме того, началась постепенная переброска различных систем ПВО на базы в Сирии, переданные под контроль турецкой армии. Среди них турецкие ЗРК Hisar. Обсуждается также вероятность развертывания ЗРК С-400, закупленных Анкарой у России. Уже известно, что в следующем году в Сирию начнут перебрасывать и турецкие ЗРК дальнего радиуса действия Siper, серийное производство которых началось в прошлом, 2024 году. Помимо этого, на военных базах будут развернуты новейшие РЛС ALP 500-G с дальностью действия 650+ км. То есть израильские угрозы и вполне реальные удары Анкара попросту игнорирует, продолжая идти к своей цели, – оказать максимальную помощь новым сирийским властям в переформатировании страны и защитить их от внешних угроз. «Сирия мирная, стабильная и единая» - вот лозунг Анкары на текущий день, который категорически не приемлет кабинет Нетаньяху. И никто не хочет отступать. Причем не приемлет настолько, что готов открыть там еще один фронт к уже имеющимся в Газе и на границе с Ливаном, что с военной точки зрения является чистой воды безумием, особенно если учесть, что на уже имеющихся фронтах какой-то фундаментальной победы не достигнуто. Но израильское руководство это, по всей видимости, не смущает. Оно абсолютно уверено, что Вашингтон безоговорочно поддержит любые их действия, а коли так, то и оглядываться на последствия своей разухабистой политики нет ни малейшей необходимости.