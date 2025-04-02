США впервые не примут участие в «Рамштайне»

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия в заседании Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет 11 апреля, сообщает Defense News со ссылкой на источники в Европе и США.

По информации издания, Хегсет не будет присутствовать ни лично, ни по видеосвязи. Также не ожидается участие других высокопоставленных представителей Пентагона, которые обычно сопровождают министра.

Это заседание может стать первым, где США — инициаторы формата "Рамштайн" в 2022 году — не будут представлены. После прихода Дональда Трампа к власти ведущую роль в формате взяла на себя Великобритания. Предыдущая встреча в феврале уже прошла под ее председательством.

Тогда Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к довоенному состоянию 2014 года и вступление страны в НАТО не считаются реалистичными целями.

Ожидается, что предстоящую встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проведут в формате сопредседательства Британия и Германия.