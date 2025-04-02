USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

США впервые не примут участие в «Рамштайне»

11:22 296

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия в заседании Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет 11 апреля, сообщает Defense News со ссылкой на источники в Европе и США.

По информации издания, Хегсет не будет присутствовать ни лично, ни по видеосвязи. Также не ожидается участие других высокопоставленных представителей Пентагона, которые обычно сопровождают министра.

Это заседание может стать первым, где США — инициаторы формата "Рамштайн" в 2022 году — не будут представлены. После прихода Дональда Трампа к власти ведущую роль в формате взяла на себя Великобритания. Предыдущая встреча в феврале уже прошла под ее председательством.

Тогда Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к довоенному состоянию 2014 года и вступление страны в НАТО не считаются реалистичными целями.

Ожидается, что предстоящую встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проведут в формате сопредседательства Британия и Германия.

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 4659
Израиль «сигнализирует» Турции?
Израиль «сигнализирует» Турции? видео; обновлено 10:26
10:26 7442
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4053
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 1106
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
10:34 1181
После решения Трампа золото взлетело
После решения Трампа золото взлетело
10:45 972
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема
02:33 5156
Хуситов бомбить – только бомбы терять
Хуситов бомбить – только бомбы терять главная тема; все еще актуально
2 апреля 2025, 20:31 3704
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
10:14 793
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
08:42 3091
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
08:37 4310

ЭТО ВАЖНО

Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд
Трамп с Маском проиграли борьбу за Верховный суд наша корреспонденция; все еще актуально
00:11 4659
Израиль «сигнализирует» Турции?
Израиль «сигнализирует» Турции? видео; обновлено 10:26
10:26 7442
Игра Москвы для талибов как на ладони
Игра Москвы для талибов как на ладони актуальный комментарий
2 апреля 2025, 20:47 4053
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
Почему пошлины Трампа не коснулись России?
10:47 1106
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
Армении указали, что на двух стульях усидеть не получится
10:34 1181
После решения Трампа золото взлетело
После решения Трампа золото взлетело
10:45 972
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму»
Дмитриев поговорит с американцами «по-доброму» горячая тема
02:33 5156
Хуситов бомбить – только бомбы терять
Хуситов бомбить – только бомбы терять главная тема; все еще актуально
2 апреля 2025, 20:31 3704
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
Спецпредставитель Путина ведет переговоры в Белом доме
10:14 793
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
Гневные заявления, обвал рынка: Европа и Азия отреагировали на торговую войну Трампа
08:42 3091
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение
08:37 4310
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться