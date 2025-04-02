Аресты в Министерстве сельского хозяйства

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Агентстве аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о вымогательстве взяток со стороны должностных лиц Министерства сельского хозяйства Азербайджана, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, заместитель начальника отдела государственного технического надзора Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Рашад Ёлчиев и начальник сектора организации технического контроля Государственного центра аграрного развития №1 при Министерстве сельского хозяйства Азербайджан Ариф Гасанов, действуя по предварительному сговору, в 2022–2025 годах систематически получали взятки от граждан за регистрацию сельскохозяйственной и другой техники, выдачу номерных знаков, проведение техосмотров и оформление соответствующих свидетельств.

В рамках следственных действий в служебных кабинетах фигурантов были проведены обыски, в ходе которых изъяты доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

На основании собранных материалов Рашаду Ёлчиеву и Арифу Гасанову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. По решению Бинагадинского районного суда в отношении них избраны меры пресечения: основная — домашний арест, дополнительная — отстранение от должности.